Ark of War - The War of Universe to całkowicie darmowa gra strategiczna dostępna na telefony z systemem Android.

Zasiądź jako kapitan do swojej arki i wyrusz w podróż dookoła galaktyki. Ulepszaj swój statek, aby był jeszcze potężniejszy. Zbieraj potrzebne zasoby, które wspomogą Twoją flotę w przetrwaniu, lub wymieniaj się nimi z innymi graczami. Kolekcjonuj wielu najróżniejszych dowódców, którzy poprowadzą Twoją armię do zwycięstwa w ogromnych bitwach kosmicznych. Dołącz do walki o wszechświat i sam lub wspólnie z przyjaciółmi zdobądź władzę nad całą galaktyką!

Nie czekaj dłużej i zagraj w Ark of War - The War of Universe już dzisiaj!