Recenzja gry Star Stable

Witam, dzisiaj przedstawię wam moją włąsną opinię na temat gry Star Stable Online.

W dzisiejszym artykule chciałabym Was zachęcić do zagrania w grę Star Stable Online. Jest to gra dla miłośników koni; jazdy konnej. Aby zagrać musimy stworzyć konto . Rejestracja jest bardzo prosta. Po zalogowaniu i wcześnniejszym potwierdzeniu e-maila, pobieramy gę na swój laptop/komputer. Gra została stworzona w celach rozrywkowych głównie dla dziewczyn. Mamy możliwość stworzenia własnej, autorskiej postaci oraz jej konia wraz z doborem imion. Gra Star Stable jest darmowa niestety tylko do piątego poziomu. Po przekroczeniu wspomnianego levelu w grze nie mamy co robić. Rozgrywkę zaczynamy w miejscoości Moorland. Z czasem odblokujemy na mapie masę innych, ciekawych i pięknych miejsc. Głównym celem w grze jest wypełnianie zadań. Oprócz tego możemy brać udział w wyścigach, wykonywać codzienne obowiązki w stajni, czy pomagać innym, stworzonym przez grę postaciom. Star Stable to gra multiplayer i umożliwia nam rozgrywkę z naszymi znajomymi. Jeżeli gra nam się spodobała to po osiągnięciu piątego poziomu musimy wykupić sobie Star Rider. Czyli taką pełną wersję gry. Mamy do wyboru parę opcji Star Ridera: na tydzień, na dwa tygodnie, na miesiąc, trzy miesiące oraz lifetime, co daje nam nieograniczony dostęp do gry. Oczywiście cena różni się od tego, jak długą opcję wybierzemy. Najbardziej opłacalne jest lifetime, który kosztuje 129.99 zł. Po wykupieniu odblokują nam się misje i będziemy mieli pełny dostęp do wszystkich opcji, jakie oferuje nam gra. W Star Stable dominują dwie waluty : Star Coinsy (te cenniejsze) oraz Szylingi. Jeżeli jesteśmy Star Riderem to raz w tygodniu otrzymujemy sto Star Coinsów, za które możemy sobie później wykupić nowego konia, takiego jaki nam się tylko podoba. Gra daje nam pełno innych możliwości takich jak tworzenie klubów, czy grupowych wyścigów. W grze występują często kody promocyjne naprzykład na Starridera. Możemy trenować konia. Poprzez zdobywania nowych poziomów naszej postaci wkrótce odblokowywujemy nowe tereny i poszerzamy swoją mapę. Gra jest naprawdę wciągająca i można przy niej spędzić wiele godzin. Każdemu z czystym sumieniem mogę ją polecić. Sama często w nią gram i jeszcze mi się nie znudziła, także zachęcam do wypróbowania jej samemu !