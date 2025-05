The Sims 3 Kody na potrzeby, pieniądze i karierę

Rozmawiając z innymi graczami dziwisz się, dlaczego postępy w ich grach są tak szybkie? Czasem to zasługa dużych umiejętności lub poświęcenia rozgrywce wielu godzin każdego dnia. Innym razem pomocne okazują się natomiast kody do gry. Przykładem może być popularna gra The Sims 3. Używając kodów do Sims 3 możemy wiele zyskać - od finansowego zastrzyku po ciekawe modyfikacje rozgrywki.

Kody do gier, czyli droga na skróty?

Niektórzy gracze uznają stosowanie kodów za oszustwo. Z tego względu zwykle takie wsparcie nie jest możliwe w trybie wieloosobowym (w grze przez Internet). Jeśli gramy jednak w trybie kariery (jeden gracz), kody mogą znacznie uprzyjemnić rozgrywkę. Zwykle właśnie w ten sposób gramy w The Sims 3, czyli symulator codziennego życia. Używając kodów do Simsów 3 możemy skorzystać z elementów i akcesoriów, które bez tego wsparcia wymagałyby wielu dni gry.

Twórcy gier projektują rozgrywkę w taki sposób, aby była odpowiednio wymagająca i dawała graczom wiele satysfakcji. Nie każdy preferuje jednak model gry, w którym musimy przejść kolejne poziomy, aby uzbierać wiele punktów (lub wirtualnych pieniędzy). Poszczególne działania (np. zakupy w grze, budowa lepszych obiektów, zmiana wyglądu postaci) są dostępne szybciej. Czasem kody do gry pozwolą też na wprowadzenie modyfikacji nieosiągalnych w standardowym trybie gry. W większości gier gracz może zastosować różne kody. Nie musimy więc dodać sobie nieskończenie wielu pieniędzy (lub punktów, życia, itp.). Niekiedy przyda nam się po prostu drobny “zastrzyk”, aby pominąć żmudne wykonywanie tych samych czynności.

The Sims 3 - z kodami łatwiej i przyjemniej

Kody do The Sims 3 mogą być więc sposobem na znaczne przyspieszenie gry. Kody do Simsów 3 pozwolą nam też na nieograniczone kupowanie domów (tryb edycji miasta), usuwanie obiektów, start jakiegoś wydarzenia w miejscu pracy sima, a nawet zmienić jego wiek. Dzięki odpowiednim kodom gracz ma też wpływ na nastrój simów.

Stosowanie kodów jest też niezłym rozwiązaniem, jeśli gra The Sims 3 jest dla kogoś zbyt trudna. Z tego względu chętnie stosują je najmłodsi gracze. Dzięki kodom do The Sims 3 mogą tworzyć budynki w niemal dowolny sposób i wyposażać je we wszystkie przedmioty dostępne w grze. Standardowy tryb rozgrywki wymagałby wtedy poświęcenia grze naprawdę wielu godzin, aby rozbudować wykreowany przez gracza świat. Niezależnie od wieku gracza, kody do Simsów 3 mogą też pozytywnie wpłynąć na przyjemność czerpaną z gry. Od razu dostajemy wiele opcji, co może być powodem do większego zadowolenia z gry.

Najpopularniejsze kody do The Sims 3

Do najpopularniejszych kodów należą kody na pieniądze w Sims 3, kody zaspokajające potrzeby simów i te pomocne przy budowie obiektów. Poniżej znajdziesz odpowiednie kody, a ich użycie jest banalnie proste. Jak wpisać kody do Sims 3? Najpierw jednocześnie wciskamy klawisze SHIFT + CTRL + C*. Powoduje to wyświetlenie okienka, w którym wpisujemy kod. Całą operację zatwierdzamy klawiszem ENTER.

*- dla komputerów z systemem Windows. Na sprzęcie Apple Mac okno do wpisania kodów w Sims 3 wyświetlamy po naciśnięciu CMD + SHIFT + C.

Uruchomienie niektórych kodów wymaga wejścia do tzw. trybu testowego. Pamiętaj, że może się to wiązać z ryzykiem wystąpienia problemów w grze.

Kody na pieniądze w The Sims 3

W niemal każdej grze najpopularniejszym kodem jest wzbogacenie się. Nie inaczej jest w przypadku kodów na pieniądze w Sims 3. Gracze chętnie z nich korzystają, po czym mogą wydać otrzymane środki według własnego uznania. Kody na kasę to:

motherlode - dodatkowe 50 tysięcy Simoleonów

- dodatkowe 50 tysięcy Simoleonów kaching - dodatkowy tysiąc Simoleonów

- dodatkowy tysiąc Simoleonów familyfunds [nazwisko rodziny simów] [wartość] - dodatkowe Simoleony (zgodnie z wpisaną wartością) dla wybranej rodziny (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “testingCheatsenabled true”)

Kody na zaspokojenie potrzeb (Sims 3)

Podczas gry musimy dbać o wszystkie potrzeby simów. Na szczęście i tu możemy liczyć na pomoc w postaci kodów.

shazaam - 2500 punktów szczęścia dla sima

- 2500 punktów szczęścia dla sima resetlifetimehappiness - zresetowanie szczęścia (u wszystkich simów w domu)

- zresetowanie szczęścia (u wszystkich simów w domu) resetSim [imię nazwisko] - zresetowanie danego sima

- zresetowanie danego sima makefriendsforme - nasz sim pozna kilku przyjaciół (wybranych losowo)

- nasz sim pozna kilku przyjaciół (wybranych losowo) makehappy - rodzina simów jest szczęśliwa (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “testingCheatsenabled true”)

Kody wspierające karierę

Podczas gry nasze wirtualne postacie mogą chodzić do pracy, gdzie czeka na nich prawdziwa kariera. Czasem warto ją nieco “podkręcić”, w czym pomogą kody do Sims 3:

unlockoutfits on (wpisane przed tworzeniem nowego sima, po wejściu w tryb Create A Sim) - sim dostanie strój adekwatny do swojego zawodu

on (wpisane przed tworzeniem nowego sima, po wejściu w tryb Create A Sim) - sim dostanie strój adekwatny do swojego zawodu setcareer [zawód] [poziom] - ustalamy, czym będzie się zajmował nasz sim

- ustalamy, czym będzie się zajmował nasz sim forceopportunity i kliknięcie na miejsce pracy - nowe możliwości rozwoju kariery sima (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ testingCheatsenabled true ”)

i kliknięcie na miejsce pracy - nowe możliwości rozwoju kariery sima (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ ”) forceallevents i kliknięcie na miejsce pracy sima - sim dostanie wszystkie możliwe opcje rozwoju kariery (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ testingCheatsenabled true ”)

i kliknięcie na miejsce pracy sima - sim dostanie wszystkie możliwe opcje rozwoju kariery (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ ”) forceevent - nowe, specjalne wydarzenie w miejscu pracy sima (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ testingCheatsenabled true ”)

- nowe, specjalne wydarzenie w miejscu pracy sima (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ ”) setage [wartość] - ustawienie wieku sima

- ustawienie wieku sima ageuptonpc - wybranym simem zaczyna sterować komputer

- wybranym simem zaczyna sterować komputer modifytraits - zmiana lub usuwanie cech sima (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ testingCheatsenabled true ”)

- zmiana lub usuwanie cech sima (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ ”) makemeknoweveryone - sim jest znany w całym mieście (zna wszystkich innych simów) (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ testingCheatsenabled true ”)

- sim jest znany w całym mieście (zna wszystkich innych simów) (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ ”) forcevisitor - w domu simów pojawiają się goście (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ testingCheatsenabled true ”)

- w domu simów pojawiają się goście (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ ”) addtohousehold - dodaje zaznaczonego sima do naszej rodziny (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ testingCheatsenabled true ”)

- dodaje zaznaczonego sima do naszej rodziny (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “ ”) forcetwins - sim zachodzi w ciążę (bliźniaki)

Kody pomocne przy budowie w The Sims 3

Gra Sims 3 w dużej mierze polega na budowaniu domów i wyposażaniu ich. Nic dziwnego, że gracze chętnie korzystają z kodów, które pomagają w budowie lub usuwaniu już istniejących obiektów. Warto wtedy skorzystać z kodów:

moveobjects [on/off] - zmiana położenia obiektów w dowolny sposób

- zmiana położenia obiektów w dowolny sposób freerealestate - bezpłatne kupowanie domów (tryb edycji miasta)

- bezpłatne kupowanie domów (tryb edycji miasta) constrainfloorelevation [true/false] - możemy zmieniać ułożenie terenu

- możemy zmieniać ułożenie terenu delete object - usunięcie obiektu

- usunięcie obiektu snapobjectstoangle [true/false] - zmieniamy kąt budowy o 45 stopni

- zmieniamy kąt budowy o 45 stopni constrainFloorElevation true - możliwość modyfikacji obiektu, także simów

- możliwość modyfikacji obiektu, także simów buydebug on - dodatkowe miejsce na obiekty (wymaga wcześniejszego uruchomienia dodatkowego trybu - kod “testingCheatsenabled true”)

Inne przydatne kody do Sims 3

help - zobaczymy listę kodów

- zobaczymy listę kodów recordvideo - nagranie klipu z gry

- nagranie klipu z gry jokeplease - gra opowie dowcip speed [0-4] - zwiększenie szybkości gry

- gra opowie dowcip speed [0-4] - zwiększenie szybkości gry playsounds [on/off] - włączenie lub wyłączenie dźwięków gry

- włączenie lub wyłączenie dźwięków gry quit - błyskawiczne wyjście z gry, brak zapisu postępów

Kody do gier to nie wszystko!

Jak widać, użycie kodów do Sims 3 może ułatwić rozgrywkę, a nawet całkowicie ją zmienić. Możemy zamienić się w budowniczego z nieograniczonym budżetem lub dowolnie sterować karierą naszego sima. Jeśli mimo to gra staje się dla Ciebie nieco nudna, mamy kolejne rozwiązanie tego problemu. Mowa o tak zwanych modach do Sims 3. Mod to skrót od “modyfikacja” i tak właśnie działa takie ulepszenie. Istnieją dziesiątki modów do różnych części Simsów. Niektóre wprowadzają po prostu nowe przedmioty, elementy wyposażenia, czy nawet całkowicie zmieniają sposób gry. Poza oficjalnymi dodatkami do gry, społeczność The Sims 3 stworzyłą wiele tzw. CC (“custom content”). Do najciekawszych modów należą:

Overwatch (zwiększenie świata gry, mnóstwo dodatkowych przedmiotów i elementów)

The Third Person Mod (zmiana widoku, widzimy postać zza pleców, możemy sterować nią klawiszami WSAD)

GROW (simy dorastają w bardziej realistyczny sposób)

Ultra-Plain Eyes (bardziej realistyczny wygląd oczu simów)

More Traits For All Ages (dodatkowe możliwości rozwoju kariery, nawet niekontrolowane przez nas simy rozwijają karierę)

No Intro Mod (gra uruchamia się szybciej, z pominięciem wstępu)

The Sims 1 Music (muzyka z pierwszej części kultowej gry)

Jeśli standardowa gra The Sims 3 Ci się znudzi, możesz odkryć o wiele więcej modów. Niektóre w znacznym stopniu zmieniają sposób gry, jej fabułę i zachowanie simów. A jeżeli chcesz spróbować sił w nowszej odsłonie, to kody do sims 4 już na Ciebie czekają.