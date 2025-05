Skiny CSGO - Jak się bronić przed oszustami?

Natychmiast zabezpiecz swoje konto: Zmień hasła do konta Steam oraz powiązanego z nim adresu e-mail. To pomoże zabezpieczyć Twoje konto przed dalszymi atakami.

Zgłoś stronę phishingową: Jeśli napotkasz podejrzaną stronę phishingową, zgłoś ją do Google oraz do rejestratora domeny. To pomoże zablokować dostęp do niej innym użytkownikom.