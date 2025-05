Valorant - Opis Agentki Deadlock

Deadlock - czyli najnowsza agentka w Valorancie. Jak nią grać, z czego słynie?

1. Lore

2. Umiejętności

3. Podsumowanie

- inaczej Iselin, która została uratowana przez Sovę w śnieżnym archipelagu jest 23 agentem Protokołu VALORANT. Jest strażnikiem, chociaż jej umiejętnościami można zagrać naprawdę agresywnie. Pochodzi ona z Norwergii. Jedno z jej ramion zostało wymienione, to samo ramię, które ma ogromną moc (chociażby przez właśnie to ramię aktywuje się ult Deadlock) jest podobny w działaniu do ekwipunku Neon.Deadlock ma dosyć inne umiejętności w porównaniu do jej kompanów z Protokołu:(C) - specjalny granat rzucony w przeciwnika który wybucha w zasięgu, zmuszając wszystkich rywali znajdujących się w promieniu do przykucnięcia i wolnego poruszania się. Działa on również na swoich teammatów, ściąganie granata zajmuje ok. 0.4 sekundy.(Q) - Pozwala wykryć wrogów. Specjalny czujnik dźwiękowy, jeśli sensor wykryje dźwięki wokół, to zestunuje przeciwnika w niewielkim obszarze. Ta umiejętność nie jest dobra na pilnowanie pleców, gdyż czujnik wykryje wroga tylko wtedy, kiedy usłyszy jakikolwiek dźwięk, więc jeśli przeciwnik będzie szedł to taki czujnik go nie wykryje. Najlepiej dawać go przy spike'u, bo gdy przeciwnik będzie próbował go zaplantować lub rozbroić to dostanie natychmiastowego stuna.(E) - specjalna siatka z barierą, która po rzuceniu blokuje ruch przeciwnikom, o ile nie zniszczą jej wierzchołków (są małe wierzchołki, które niszczą kawałek bariery i jest ten największy wierzchołek, który ma bardzo dużo hp, lecz po zniszczeniu go cała ściana opada. Ta ściana jest bardzo przydatna na pistoletówkach.(X) - Ultimate Deadlock potrafi wypuścić specjalną wiązkę nanoprzewodów chwytającą wrogów znajdujących się w ich środku. Jeśli przeciwnik zostanie wykryty, zostanie przyciągnięty wiązką do pozycji, z której Deadlock wystrzeliła ulta. Są dwa sposoby na uwolnienie gracza - zniszczenie ''kokonu'', w którym znajduje się wykryty gracz przez strzelanie w niego lub zablokowanie możliwości przyciągania ulta używając na przykład ściany Sage.Deadlock jest silnym agentem, który należy do kategorii Strażników. Jej umiejętności opierają się na powstrzymaniu przeciwników do wejścia na site'a. Jej umiejętności pozwalają graczom Deadlock na granie agresywnie. Jej bariera jest bardzo silna, zwłaszcza na pistoletówce, gdzie gracze mają słabe bronie i zniszczenie takiej bariery zajmuję sporo czasu. Jej ult, który rzucony w jakiekolwiek miejsce może się odbić, sam ult wykrywa przeciwników w danym promieniu.