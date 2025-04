Grepolis - MINIPoradnik #1

Witam wszystkichW tym artykule chcę opisać rózne żeczy jakie występują w grepolis

1 - Budynki w grepolis co dają

W grze wystepują następujące budynki;

Senat - im wyszy pozom tym krótszy czas budowy

Gospodarstwo wiejskie - im wyzszy poziom tym więcej mieszkańców mamy

Koszary -słuzą do rekrutacji wojsk

Akademia - zawiera punkty badan za które mozemy odblokować np katapulty

Obóz drwali - wydobywa drewno

Kamieniołom - wydobywa kamien

Kopalnia srebra - Wydobywa srebro

Port - możemy budować statki

Swiątynia - wytwarza łaski

Jaskinia - przechowywujemy srebro dla szpiega

Mur miejski - dodatkowa obrona polis

Magazyn - przechowywanie drewna srebra kamienia

Targowisko - sluzy do wymiany z innymi graczami

Teatr - zwieksza wartosc kultury za odpowiednia ilosc surowców

Biblioteka - wiecej pkt badan

Łaźnia- wieksz ilosc mieszkanćow

Wieża - dodatkowa obrona

Boski posąg - premia do łask

Wyrocznia - wiemy czy ktos nasz szpieguje

Placówka handlowa - zwieksza kurs handlowy

2 - Jednoski def/off morskie i lądowe (podctawowe)

Deff - są to jednostki obronne czyli stosunkowy współczynnik obrony jest bardzo wysoki, lecz tracą na ataku

Oddziały obywatelskie - otrzymuje sie je poprzez właczenie w gospodarstwie wiejskim

Szermierze

Łucznicy

Hoplici

Rydwany

Boski wysłannik - jednostka uniwersalna

Birema - podstawowa obronna jednostka morska

Trirema - jednostka uniwersalna

Brander



Off - są to jednostki atakujące czyli stosunkowy współczynnik ataku jest bardzo wysoki, lecz tracą na obronie

Procarz

Hoplici

Kawalerzysta

Rydwany

Boski wysłannik - jednostka uniwersalna

Katapulta - Niszczy mur wroga

Statek - ogniowy podstawowa jednostak atakujaca

Trirema - jednostka uniwersalna

Poza nimi wystepuja tzw mityki.Od karzdego boga są inne jednostki wyruzniaja sie ogromym atakiem i obroną niektore mogą latac miedzy wyspami.

# Połączenia jednostek aby współpracowaly ze sobą (tylko najlepsze)

deff

100szermierzy/3Centaury/1Pegaz

45%Szermierzy+18%Łucznicy+37%Hoplici

off

27Procarzy+1Katapulta

27Hoplitów=1Katapulta







KONIEC Części 1