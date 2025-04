Recenzja gry Hurtworld

Hurtworld to wieloosobowa gra przetrwania na platformę PC Windows. Hurtworld jest pierwszą produkcją studia Bankroll. Gra nie posiada fabuły głównym celem gracza jest przeżycie w świecie pełnym niebezpiecznych mobów i innych ludzi. Mechanika hurtworlda jest podobna do znanego sandboxa Rust który jest głównym konkuretem pomimo wielu różnic. Rozgrywkę można prowadzić z pierwszej lub trzeciej osoby. Cała gra polega na zbieraniu przedmiotów, zabijaniu mobów i podrózowaniu. W grze jest bardzo rozwinięty crafting i budowa różno rodnych konstrukcji. Całość w szczegulności skupia się na przeżyciu w trudnych warunkach takich jak głód, promieniowanie czy temperatury. Naszymi gównymi przeciwnikami w grze są moby i inni gracze którzy będą chcieli nas zabić. Gra posiada sześć biomów: zima, pustynia, czerwona pustynia, las, średniogórze oraz równia. Na każdym z nich czychają na nas inne zagrożenia które trzeba poznać w grze. Moja opinia o grze jest bardzo poztywna jeśli ktoś szuka "zabijacza czasu" ponieważ gra bardzo wciąga. Innym ludziom gra przypadła też do gustu i wiekszość ocenia ją na 4/5 gwiazdek. Ponad to gra ma małe wmiare małe wymagania co pozwala grać ludziom z gorszym sprzętem.



Jej cena w różnych serwisach:

-Steam -23 euro(103,5zł)

-G2A- 102zł





Wymagania

Zalecane- Intel Core i5 3.0 GHz, 8 GB RAM, karta grafiki 2 GB GeForce 660/Radeon HD 6970, 4 GB HDD, Windows 7 64-bit

Minimalne: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz, 4 GB RAM, karta grafiki 1 GB GeForce 460/Radeon HD 5850, 2 GB HDD, Windows XP 64-bit