Witam. W tym temacie chciałbym pokazać swój poradnik jest on dla początkujących graczy którzy zaczynają grać w Shakes & FidgetNa początku gry wybieramy wygląd i klasę naszej postaci, wybór jest bardzo ważny.-Wojownik posiada on największą ilość zdrowia i pancerz, dodatkowo może blokować ataki fizyczne, niestety jego obrażenia są najsłabsze.-Zwiadowca jego zdrowie, pancerz i obrażenia są na średnim poziomie, natomiast ma dużą szanse na unik ataku fizycznego co pozwala mu dłużej pozostać w walce.-Mag jego zdrowie i pancerz są bardzo małe, nie posiada też bloku albo uniku, jednak posiada on bardzo duże obrażenia .