Blockade 3D - Poradnik bycia "prosem"

Elo! Witam Was serdecznie w mini poradniku dotyczącego gry Blockade 3D. Chciałbym wam przedstawić ważne informacje, jesli chcecie być "prosami"

Tak więc:



1. Pay2Win..

Niestety Blockade jest grą typu pay2win, oznacza to że gdy kupimy jakis przedmiot, jestesmy lepsi.

2. Brak rozrzutu.

Niektórym sie to spodoba, a innym nie. Chodzi o to że nasze pociski lecą idealnie tam gdzie celujemy. Jesli ktos gra w CS:GO to dobrze wie, że to jest bardzo wielkie ułatwienie.

3. Pole widzenia.

Warto mieć pole widzenia mieć na max, szybciej zauważymy wroga. Problem jest wtedy gdy posiadamy słabszy komputer. Musimy niestety sobie jakos poradzić.

4. Znajmosć mapy/map

Dobrze znać mapy oraz taktyki wroga, gdy nasz wróg cały czas nie zmienia taktyki. Możemy go zaskoczyć z ukrycia.

5. Gra z znajomymi

Oczywiscie da sie grac solo (Bez znajomych) ale warto ich miec. Mozecie sobie tzw. info podawać :)

6. Pamiętać, że to tylko gra!

Nie denerwuj sie gdy przegrywasz/przegrasz. Pamiętaj, to tylko piksele :) Gra mają bawić a nie denerwować

7. Orientacja w terenie

Gdy gramy wielkie mapy, polecam je dobrze znać oraz nosić słuchawiki. Możemy usłyszeć skąd idzie/strzela nasz przeciwnik.

8. Dużo grać

Jak wszyscy wiemy, czym więcej gramy, tym rosnie nasz "skill". Ja już po 80 godzinach rozrywki prawie zawsze otwieram tabele ;)



I jeszcze jedna rzecz.. jesli macie mozliwosc, kupujcie od czasu do czasu te bronie. Duzo one daja a nie sa zbytnio drogie (Fajna broń już mamy za 1.50$).



To tyle, mam nadzieje że wam sie to przyda :) Pozdrawiam



Napisał: Kubusiek / Jakub B.

Zakazuje sie kopowiania!