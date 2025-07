ameliner

mam nadzieje że jakiś moderator lub ktos inny z zespolu gamehag to czyta. A więc chcialem powiedziec ze denerwuje mnie ta strona bo mam tu konto pół roku i ta stronka wygladała na legitną. Ale mam wątpliwości. Gamehag ciągle cofa mi punkty xp za rzekomy spam na forum. Do niczego takiego nie doszło. Moge pisać 5 razy na 24h a piszę 2 razy dziennie. Denerwuje mnie to poniewaz nie moge odebrac nagrod. mam robuxa testowego w ekwipunku ale zeby go odebrac musze miec 3 level. Miałem 3 level już 3 razy. Do odebrania robuxa potrzeba 2 dni. I jak juz wbije ten level to rano nastepnego dnia trace lvl za niby spam na forum. to jest niefajne bo ciagle wbijam i trace a teraz to juz byla totalna przesada. Usunieto mi prawie pół lvlu za NIC. Ja rozumiem jak bym spamował, ale ja nie spamuje. Czy moge odzyskac swoj lvl ? zdobylem go nie poprzez forum amiedzy innymi za zadania co mnie najbardziej wkurza wezcie cos z tym zrobcie bo niefajne to jest serio. Ja nie wiem czy wy to robicie specjalnie, ale juz mam złą opinie o portalu i jak jeszcze raz cos mi usuniecie to ja sie wkurwie na maksa i niewytrzymam. Skasuje konto, nigdy tego goena nie polece i dam wam wszedzie zle opinie. tpo nie jest grozba tylko zebyscie wiedzieli jak to wyglada od strony uzytkjownika. Bo ja sie codziennie loguje, wykonuje rozne zadania i czasami pisze na tym walonym forum i to mnie wkurza jak ktos mi daje spam np. na troche punktow , ale ja to jestem w stanie odrobic nastepnego dnia, ale jak mi usuwacie pół levelu to sie mega denerwuje. Zrobcie z tym cos, niestety mi przykro z tego powodu jak to wyglada bo tylko chcecie zarobic na czlowieku. Jak doczytales/as do konca to postaw sie z mojej strony i zobacz jak to wyglada. :| no niefajnie