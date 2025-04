Ultimate team budowa składu-cześć2.

Na początek polecam strone http://www.futhead.com/ ,ciekawostki,newsy i poradnika z świata fify ,można też tam włączyć tryb budowania składu.

Po przeczytaniu pierwszej cześci wiesz już jak dobierać zawodników do składu.Zróbmy mały ekseryment,oceń który skład jest lepiej zbudowany a) http://www.futhead.com/17/squads/2945602/

b) http://www.futhead.com/17/squads/2945815/.

Niby oba są złote ,ale pierwszy łamie wiekszość zasad budowania składu.Nie mówie ,że sami zawodnicy w tym składzie są żli,albo słabi w prawdziwej piłce ale to jest fifa.W takim ustatawieniu jest to niezbyt grywalny skład ,w skrócie drogi ale średni.Natomiast drugi jest budowany według odpowiednich zasad(oprócz fizyczności Kościelnego,ale to na prawde w tej fifie to nie przeszkadza) i na pewno bardziej grywalny.Pamiętaj że świetni gracze z prawdziwego świata nie muszą być też świetni na wirtualnych boiskach.Przykładem może Niemiec Philipp Lahm który w rzeczywistości jest kapiatanem i podporą bayernu,mistrzem świata z 2014r ,ale to zmienia faktu że w fifie 17 (pomimo tego że jest najwyżej ocenionym prawym obrońcą w grze) jest średni.Lahm jest niski,niezbyt szybki i niezbyt dobry fizycznie.Innym takim przykładem może być też inny gracz drużyny z Monachium,Xabi Alonso który w trofeach drużynowych zdobył niemal że wszytko,jednak w tej odsłonie fify jest kompletnie nie grywalny przez bardzo niskie tempo które wynoisi zaledwie 33.Oczywiście to nie skreśla całej karty ,ale tempo zawsze robiło różnice i robić będzie.Wyobraź sobię że ten hiszpański pomocnik ma dogonić Aubameyuanga,Bale albo swojego kolege z zespołu Robbena,po prostu tego nie zrobi zanim Xabi zanim się rozpędzi ta trójka będzie już pod polem karnym przeciwnika.Jeśli naprawde potrzebujesz defensywnego pomocnika z bayernu to lepiej oszczędzaj na Arturo Vidala.

Podsumowując twoi ulubieni gracze z prawdziwej piłki nożnej ,nie muszą zostać twoimi ulubieńcami w fifie i nie wybieraj zawodników tylko dlatego że ich ,,lubisz''.

Ps:nigdy nie buduj pierwszygo w fifie

(Gdyby linki nie działały skopiuj je i wklej)

Druga cześć poradnika do Ultimate team.