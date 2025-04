Profesje Margonem-rodzaje oraz ich umiejętności

Zipsoon

W Margonem, już tworząc postać, trzeba wybrać profesje, czyli klasę, którą będziemy się rozwijać podczas gry. W Margonem istnieje sześć profesji: Wojownik - charakteryzuje się duża siłą, a co za tym idzie duża ilością punktów życia. Ulubioną bronią wojownika są duże ciężkie miecze dwuręczne, aczkolwiek potrafi również walczyć mieczem jednoręcznym, półtoraręcznym i tarczą. Łowca - wyróżnia się tym, że posiada najdalszy atak dystansowy - wojownik potrzebuje dwóch tur ruchu by podejść na odległość zadania ciosu. Potrafi być bardzo zabójczy, przebija pancerz przeciwnika albo powoli go zabija trucizną w strzałach. Tancerz ostrzy - wojownik specjalizujący się w walce z użyciem dwóch broni jednocześnie. Jest bardzo szybki, częściej robi uniki, jednak okupuje to słabszym niż wojownik pancerzem i mniejszym życiem. Mag - cechuje się największym intelektem spośród wszystkich profesji. Najchętniej walczy dystansowo laskami i różdżkami magicznymi, dzięki którym może zadawać bardzo mocne ciosy magiczne na odległość. Paladyn - profesja ta to połączenie wojownika władającego mieczem oraz maga rzucającego zaklęcia. Walczy prawie zawsze z tarczą, co czyni go najbardziej defensywną profesją w grze, a dodatkowo zadaje obrażenia i magiczne i fizyczne. Tropiciel - połączenie maga i łowcy, używa łuków wzmocnionych magią, a nie tradycyjną trucizną jak u łowcy. Dodatkowo może używać magicznych zdolności, które są dla łowcy niedostępne. Profesje można zmienić w Zakonie Białej Róży, w ratuszu Karka - Han.