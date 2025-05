Paysafecard 20 - nagroda odrzucona

slawi No, teraz to już przegięli pałę!!! Zostałem właśnie okradziony na kwotę 20 zł bez słowa wyjaśnienia! Ja poświęcam czas na granie w gry, minigry, pisanie na forum a oni tak po prostu sobie odrzucają?! Ciekawe, czy teraz dostanę bana za mówienie prawdy?

iza_tomaszewska aż się boje..

Crisu17 Okradziony? W sensie, że w jaki sposób?



ferdekkiepski198930 w jaki sposób?

slawi W taki sposób, że wydałem 1953 KD (bo była taka promocja) na zamówienie nagrody Paysafecard 20, a teraz wyskoczył mi komunikat "Nagroda odrzucona." Nie zrealizowana, nie w trakcie realizacji, tylko ODRZUCONA!!! Czyli po prostu mnie okradli. Nie dostanę kodu, który zamówiłem. Nawet słowa wyjaśnienia nie otrzymałem, a support milczy.



CrystalMag12 Że co? Naprawdę miała miejsce taka sytuacja? No boki zrywać.. Nie rozumiem jak mogli ,,odrzucić nagrodę" :| Rozumiem że nie otrzymałeś tych KD spowrotem? No to faktycznie oszusto.. ;v Ps. Mi support przed chwilą odpowiedział na wiadomość którą napisałem pare miesięcy temu xDD Gratuluje



slawi Nawet nie liczę, że kiedykolwiek zobaczę te KD z powrotem. Liczę, że złodzieje zachowali jeszcze chociaż resztki honoru i przynajmniej wyjaśnią mi, dlaczego mnie okradli. Jak nie, to mam wobec nich pewne plany :)



slawi Odpowiedź od Misty: "Używasz VPN, proxy? Posiadasz multikonto?" Czyli stara piłkarska taktyka - najlepszą obroną jest atak. Tylko czy ma to cokolwiek wspólnego z zasadą "klient nasz pan"?! Nie bardzo... Czekajcie na ciąg dalszy, na pewno dam znać



Quero Może coś z tym zrobią

JitterGlitch Nie odzyskasz tych KD ponieważ zostały zarobione wbrew regulaminu - Tym będą sie tłumaczyć.





slawi W takim razie ich tłumaczenie będzie kłamstwem, ponieważ te KD zostały zarobione w zgodzie z regulaminem. Natomiast już odrzucenie nagrody było już jak najbardziej wbrew regulaminowi.



Szczypiorniak Zasiałeś teraz nie pokój, w którym warto sobie zadać pytanie:Czy warto kontynować tutaj co kolwiek?

slawi Na dzień dzisiejszy mówię: nie warto. Potrzebuję jeszcze 1k KD, żeby wymienić na PSC 20, ale po co, skoro już raz mnie okradli? Mogą to zrobić znowu. I jeszcze na dokładkę znowu dać mi bana bez powodu. Nadal nie wiem, jakie przestępstwo popełniłem. Nigdy nie zamierzałem nawet drugiego konta zakładać. Na luksusy pokroju VPN mnie nawet nie stać. Nie rozumiem, co jeszcze mogłem zrobić nie tak? Na screenshotach oszukiwać? Niby jak, skoro odrzucają nawet tysiące prawidłowych screenów. Nadal support nie odpisał mi nic konkretnego, odpowiadają tylko gotowymi ogólnikami przez Misty. Osobiście myślę, że mają jakieś problemy z wypłacalnością i szukają na każdego haka, a jak wiadomo zawsze coś się znajdzie. Ot, jedno logowanie w trybie incognito (aka za granicą), ot spisane skądś zdanie w artykule, jakieś przekleństwo we wpisie na forum (obrażanie innych użytkowników), nieprawidłowy screen (zawsze można zakwalifikować jako "próbę oszustwa"), fragment jakiegoś artykułu z neta (naruszenie praw autorskich) itd. W ten sposób mogą zbanować natychmiast każdego z nas. No nic, zobaczymy. Na dziś się odmeldowuję :D



jaruch73 Trochę się teraz zaniepokoiłem. Miałem ochotę na Paysafecard, a teraz to strach wybierać nagrody.

JitterGlitch Ciesz się lepiej że odrzucili ci tylko 20zł a nie jakąś nagrode wartą o wiele więcej



maka12qw Robi się z tej storny do gry pl. Łamiesz regulamin ale nie przedstawimy Ci dowodów żenada.....



CrystalMag12 To coś w stylu ,,Okradniemy Cie ale nie powiemy za co i dlaczego ponieważ nie''.. Z nimi na argumenty nie wygrasz ;v



Wczorajszy No tak średnio ... Teraz faktycznie się zastanawiam czy robić cokolwiek jak pod koniec i tak nie dostanę nagrody :/

Paxi321 Naipsz po prostu do nich, ponieważ nie jest to uczciwe, ktoś będzie 2 tygodnie zarabiał na coś a ty tak naprawde 0 dostaniesz

JitterGlitch Ich serwis , ich reguły mogą ci zabierać KD kiedy chcą nic z tym nie zrobisz , a pisanie do niech że to nie uczciwe nic nie zrobi.



slawi Powiedzmy, że kupiłeś przez internet bilet na koncert Metalliki. Przyjeżdżasz na miejsce i wtedy się okazuje, że nie wejdzisz, bo twój bilet jest nieważny. Co wtedy robisz? Rozumiem, że to po prostu akceptujesz, bo "ich stadion/hala, ich reguły"? Albo idziesz do McDonalda i płacisz za BigMaca, frytki i colę, a zamiast tego dostajesz cheesburgera, to też wszystko jest OK, bo "ich lokal, ich reguły"?



JitterGlitch 17.W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zebranych przez Użytkownika Kamieni Dusz.

Tutaj masz fragment regulaminu który akceptowałeś podczas rejestracji. Regulamin trzeba przestrzegać , a to że administrator coś u ciebie wykrył to nie moja wina.









slawi Ile razy mam ci powtarzać, że przestrzegałem regulaminu? Jeśli administrator coś u mnie wykrył, to było to wykrycie fałszywe i domagam się wyjaśnień, do których z pewnością nie zaliczają się oszczerstwa odnośnie korzystania z multikonta. Jeśli ciebie serwis nigdy nie oszukał, support odpowiada na wszystkie wiadomości, zdobywanie nagród nie nastręcza ci żadnych problemów, to mogę tylko pozazdrościć. Nie znaczy to jednak, że musisz być bardziej papieski od supportu i ciągle bronić serwisu, szukając dziury w całym u innych użytkowników.



zakochany333 tak jest na każdych tego typu stronach, zrobisz multikonto/ zalogujesz się z innego ip i ból ****.

Mafija kilka dni temu zamówiłem PSC 20zł i po przeczytaniu wszystkich postów z tego tematu boje się, że teraz mi ten kod nie przyjdzie

JitterGlitch Po tym jak zalogował sie kolega wykryło u mnie multi-konto ale jedyne co sie stało to poprostu nie moge przekazywać KD między kontem kolegi.

Administrator nie podaje dokładnego powodu ponieważ to zapobiega doskonaleniu łamania regulaminu (Tak samo robi Valve z VAC)

Support odpowiada mi na wszystkie pytania ale zawsze są te "typowe" wiadomości.

Moje ostatnie 2 zamówione nagrody zostaną dostarczone w następne 29 dni. (a nie jak zwykle w 25h)

Nie bronie tego serwisu , korzystałem z wielu takich samych bądź podobnych serwisów , poprostu mówie ci jak jest. Nie spodziewaj się że te serwisy zawsze będą ciebie traktować jak nie wiadomo kogo.



slawi Ja także mówię jak jest. Zakładając tutaj konto po prostu liczyłem, że że będę sobie spokojnie ciułał te KD, bez spiny co kilka tygodni lub miesięcy wymienię sobie na te nagrody warte 2-3 dychy i tyle. Nie oczekiwałem żadnych fajerwerków, po prostu że będę sobie zarabiał w miarę bez kłopotu. Jeśli jednak nagle tracę zamówioną nagrodę, a przy próbie wyjaśnienia sprawy spotykam się ze zdawkowymi komunikatami, milczeniem, oszczerstwami, a na koniec znowu milczeniem, to mam chyba prawo czuć się oszukany? Zakładając tu konto liczyłem się z setkami problemów, których doświadczyłem u konkurencji - takich jak: bezpodstawne odrzucanie screenów, ciągłe zmiany zasad (nagle gra warta 1500 pkt jest warta 500 albo w ogóle znika), utrudnianie szybkiego bogacenia się itd. Odrzucenie zamówienia to jednak przekręt innego kalibru. To już nie jest jakieś kombinowanie i zwodzenie, tylko złodziejstwo w najczystszej postaci. Z tego też powodu czasowo zaprzestaję korzystania z Gamehag, nie licząc forum. Swój honor mam i nie dam sobą pomiatać. W końcu te 20 zł to mogę zarobić nawet przez 2 godziny zamiatając ulice i nie potrzebuję usług żadnego pseudoserwisu, który klienta traktuje jak złodzeja.



JitterGlitch Pisałeś do Misty jak odrzucili ci screena? Napewno był dość wysokiej jakości? Czy twój nick był taki sam jak na GameHag bądź podobny?

Zmiana wartości gier bądź jej usunięcie nie zależy od GameHag a od reklamodawcy. (to nie jest zmiana zasad lecz wypłaty)

Jak już wyżej pisałem w regulaminie jest napisane że mogą odmówić ci wydania nagrody , w tym okresie gdy zamówisz nagrode to oni dodatkowo weryfikują jak zarobiłeś KD.

Skoro te 20 zł możesz zarobić w 2 godziny zamiatając ulice to co tu wogóle robisz?





CrystalMag12 Na zamiataniu ulicy można więcej zarobić, drogi kolego xD Ale komu by się chciało, skoro można to dostać za ,,darmo''. Jesteśmy jak tania siła robocza, a raczej darmowa, pracujemy dla nich za darmo a oni na tym zarabiają, i jeszcze okradają ludzi. Ps. Gdzie znajduje się regulamin którego nigdy nie widziałem? xD



slawi A umiesz czytać? Pisząc o odrzucaniu screenów czy innych zmianach miałem na myśli KONKURENCYJNY serwis. Nie wiem czy zauważyłeś, ale napsiałem "1500 pkt", a nie "1500 KD". Co do tych 20 zł to wiesz co tu robię? Można tu zarabiać na różne sposoby - w domu, na nudnym wykładzie, a nawet w trakcie praktyk, kiedy nie mając nic do roboty po prostu często siedziałem przy kompie i z nudów grałem w Katanę po 2 godziny. A przykładem z zamiataniem ulicy (tak, wiem że 10 zł to nawet nie jest minimalna stawka godzinowa xD) chciałem tylko pokazać, że nie potrzebuję niczyjej łaski - jak oni mają mnie w d... to ja też nie zamierzam się płaszczyć i niczym nieszczęśnik przesłuchiwany przez NKWD przepraszać za straszne zbrodnie, których nigdy nie popełniłem. To by było na tyle, nie zamierzam już odpowiadać w tym temacie.



ferdekkiepski198930 ja dzis po 30 minutach dostałem klucz na 20 zl ^^ miałes pecha

CrystalMag12 No cóż, nie chciało mi się tego wszystkiego czytać więc nie jestem w 100% rozeznany w temacie ;v



Mafija mi sie nudzilo to przeczytalem wszystko w tym temacie xd a ferdek miales farta gdyz ja na psc czekam juz znaczna ilosc czasu a zamowilem go juz jakis czas temu

Crisu17 A ja mam pomysł: kiedy będę niedaleko progu wymaganego do odebrania PSC 20zł, wtedy najpierw wyślę odpowiednio wcześniej wiadomość do pussortu lub Misty z zapytaniem czy jeśli wybiorę nagrodę to czy w ogóle ją otrzymam, ponieważ są przypadki, które pomimo czystego konta dostały odmowę wraz z brakiem wyjaśnień.



Crisu17 *pussortu? Supportu, szalone klawisze. xD



JitterGlitch ja dziś po 9 minutach dostałem PSC z 20zł.

Jeśli naprawde nic nie zrobiłeś wbrew regulaminowi to admini poprostu ciebie nie lubią.





STARGATE No cóż, zdarza się.



2artur2 Oby mi się tak nie zdażyło