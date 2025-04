Jest tam 13 budynków zwykłych i 8 specjalnych (z czego do wyboru są dwa):

Zwykłe:

Grepolis jest gra przeglądarkowa osadzona w klimatach starożytnych. Naszym zadaniem jest rozbudowa polis i sojuszu (a w późniejszym etapie cudów).01. Senat - Jest to najważniejszy budynek im bardziej się ma go ulepszonego tym szypciej budują się nasze budowle (maksymalny poziom rozbudowy to 25)02. Obóz drwali - Dzieki tej budowli wytwarza się drewno (maksymalny poziom rozbudowy to 40)03. Kopalnia srebra - Dzieki tej budowli wytwarza się srebro (maksymalny poziom rozbudowy to 40)04. Kamieniołom - Dzieki tej budowli wytwarza się kamień (maksymalny poziom rozbudowy to 40)05. Gospodarstwo miejskie - Im bardziej się je ma rozbudowane tym większa jest liczba ludności (maksymalny poziom rozbudowy to 45)06. Magazyn - Z każdym ulepszeniem możemy przechowywać więcej jednostek (maksymalny poziom rozbudowy to 35)07. Koszary - Budynek ten odpowiada za rekrutowanie jednostek (maksymalny poziom rozbudowy to 30)08. Świątynia - Im bardziej rozbudowwana świątynia tym się otrzymuje większy poziom łask (maksymalny poziom rozbudowy to 30)Każdy Bóg ma inne zaklęcia i jednostki specjalne. Lista bogów:- Zeus-Atena-Hera-Posejdon- Hades-Artemida09. Targowisko - Z każdym poziomem można wysłać więcej jednostek do miast, lub pózniej na cuda (maksymalny poziom rozbudowy to 30)010. Port - Wyższy poziom = szybsza budowa statku (maksymalny poziom rozbudowy to 30)011. Akademia - Z każdym poziomem otrzymuje się punkty badawcze za które można robić badania (maksymalny poziom rozbudowy to 36)012. Mur miejski - Zwiększa on bazową obronę jednostek (maksymalny poziom rozbudowy to 25)013. Jakinia - Gromadzie się tam srebro za które możecie szpiegoować miasta (maksymalny poziom rozbudowy to 10)Budynki specjalne:01. Teatr - Można robić sztuki teatralne za które dostaje się punkty kultury02. Łaźnie - Zwiekszają liczbe ludności o 10 %03 Biblioteka - Daje 12 punktów badawczych04 Latarnia - Zwiększa szybkość floty o 15 %05 Wieża - Zwiększa siłę jednostek defensywnych o 10 %06 Boski posąg - Znacznie zwieksza przyrost łask07. Wyrocznia - Daje możliwość wykrycia wrogiego szpiega08. Placówka handlowa - Zwieksza możliwoś wysłania surowców o miast o 250 jednostek na poziom Targowiska