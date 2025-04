MSP- szybki sposób na SC

Golden_Rose725

Wszyscy znamy ten ból, kiedy chcemy coś kupić, ale mamy 3 sc. Dzięki tym sposobom nigdy więcej bieda nie będzie cię prześladować!

1. Oglądanie filmów.

Na msp są tzw. "seki", czyli 10 sekundowe filmy. Za obejrzenie filmu i ocenienie go dostajemy SC (i fame).



2. Głaskanie zwierzaków.

Jeśli klikniesz na zwierzaka dostajesz SC! Najlepiej wchodzić do pokoi moviestar, które mają dużo zwierzaków na dużym poziomie, np. GoldeRose , Iluvatar , Donells , Orzeszekk1234 , xMaatx



3. Granie w gry.

Za każdą wygraną grę na MSP możemy zakręcić kołem fortuny, przez co otrzymujemy 3 do 20 sc.



4. SC w pokoju rozmów.

Jeśli w pokoju rozmów widzisz na podłodze ikonkę SC, to podejdź do niej i kliknij przycisk "zbierz sc".



5. Zapraszanie znajomych.

Ten sposób jest trochę skomplikowany, więc opiszę go w punktach.

1. Kliknij na ikonę "przyjaciele"

2. Kliknij w przycisk "zaproś przyjaciela"

3. Wpisz byle jaki adres e-mail

4. Zaloguj się na pocztę

5. Wejdź w maila od MSP (jeśli go nie ma, to poczekaj chwilkę. Jeśli po 5 min. nie będzie maila, to sprawdź w folderze "spam"

6. Kliknij w link, który znajduje się w mailu

7. Załóż nowe konto

8. Zdobądź tam 6 lvl

9. Gotowe! Na koncie, na którym zapraszałeś przyjaciela, dostaniesz 200 sc, a na nowo ałożonym koncie będziesz mógł kupić sobie coś z listy życzeń.



6. Oszczędzanie.

Jeśli zbierasz na konkretną rzecz, nie kupuj innych. A jeśli nie będziesz mógł się powstrzymać przed kupieniem czegoś, po prostu wyjdź z gry.



7. Kupienie

Jeśli jestem super-bogaczem, możesz kupić vipa lub pakiet.



Mam nadzieję, że wam pomogłam! ♥♥♥