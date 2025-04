Coś więcej o słynnym Colcie M1911.

stawiar

Cześć! W tym artykule chciałbym przyblizyć wam nieco chyba najbardziej rozpoznawalny pistolet na świecie, a mianowicie pistolet samopowtarzalny Colt M1911. Zapewne spotkaliście się z nim, bądź z jego nowszą wersją o oznaczeniu A1 w nie jednym FPS'ie i wydaje mi się, że fajnie byłoby wiedzieć o nim coś więcej.

W 1896 roku 42 letni John Moses Browning zaprezentował firmie Colt 4 modele pistoletów samopowtarzalnych. Jeszcze tego samego roku 24 lipca podpisano porozumienie w którym zawarte było, że firma Colt otrzymuje licencję na wszystkie z tych modeli i na ich możliwe ulepszenia, ale za to musi opatentować je na własny koszt. Zostały wtedy przez nią zastrzerzone takie elementy pistoletów jak na przykład położenie sprężyny powrotnej czy zamek. Pod wpływem wojny na Filipinach, armia USA posunęła się do nowych rozwiązań. Zaprojektowano wówczas dwa nowe naboje kalibru 0.41 (10,41 mm) i 0.45 (11,43 mm) cala. Do większego z tych naboi Browning zaprojektował pistolet M1905. Wykonano potem jego prototyp, który miał być przyjęty do testów w latach 1906-1907. Okazał się on w nich bardzo udaną konstrukcją, lecz sam projektant nie był z niej do końca zadowolony i na próby zaplanowne w 1909 roku postanowił wymyślić coś nieco innego. Ostateczne poprawki na swoje projekty Browning naniósł w 1910 roku. Jeden z jego czterech zgłoszonych prototypów, 29 marca rok później, trafił do armi Stanów Zjednoczonych pod nazwą M1911. Co ciekawe już cztery lata po tym wydarzeniu, licencję na produkowanie Colta wykupiła Norwegia. Jeszcze przed pierwszą wojną światową, do której wybuchu doszło w 1914 roku, wyprodukowano kilkadziesiąt tysięcy broni tego typu. W 1926 roku została opracowana nowa wersja tego pistoletu pod nazwą M1911A1 w której zastosowano choćby inny kształt chwytu i lepsze przyrządy celownicze. Oficjalnie ten model pozostał na uzbrojeniu armii USA do 1982 roku. Źródła amerykańskie podają, że po dziś dzień wyprodukowano około 3 milionów egzemplarzy Colta M1911A1 i kilkaset tysięcy egzemplarzy Colta we wcześniejszej wersji - M1911. Pistolet ten produkowano również na licencji w takich krajach jak Kanada, Norwegia, Niemcy, czy Argentyna. Obecnie jest on wzorem dla wielu konstruktorów na całym świecie.



WERSJE

Konstrukcja Pistoletu Browninga stanowi świetną podstawę przy projektowaniu pistoletu sampowtarzalnego, więc nie powinno dziwić, że powstało sporo odmian tej broni. Oto niektóre z nich:

Hiszpański Star; Model B

Radziecki TT Fiodora Tokariewa

Polski Vis wz. 35 konstrukcji Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińsiego

i na koniec kompaktowa wersja Colta pod nazwą M15, przeznaczona dla wyższych oficerów armii Stanów Zjednoczonych



CIEKAWOSTKA

Dziś znalazłem dla was tylko jedną ciekawostkę, a mianowicie w Encyklopedii drugiej wojny światowej nr 71, jest napisane, że podczas walk o Guadalcanal trzej japońscy żołnierze znaleźli w tyłach armii amerykańskiej gen. Alexandra Vandergrifta, który właśnie pisał meldunek na otwartej przestrzeni. Gdy rzucili się w jego stronę, ten uzbrojony jedynie w pistolet Colt M1911, zabił ich wszystkich.







Stawiar