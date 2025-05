( 6 ratings)

Znienawidzone bronie w Fortnite przez graczy.

Siema . Dzisiaj zaprezentuje wam bronie które nienawidzimy w grze Fortnite .RPG



Ta broń rozwali naszą bazę w 3 sek . Broń ostatnio została znerfiona przez co nie jest już aż tak OP . Jednak kiedy zrobimy okno lub drzwi i się zaczniemy się np. leczyć i zapomnimy je zamknąć jest szansa , że przeciwnik nie przepuści takiej okazji i puści nam rakietę prosto do nas .



P90



Jest to najbardziej niezbalansowana broń w tej grze . Może zniszczyć wiele ścian , zadaje duży DMG na blisko , budowanie nie ma sensu jak przeciwnik ma tą broń . Jedynie ammo w magazynku zostało zmniejszone od 50 do 40 naboi . Dodatkowo posiada wysoką szybszkoszczelność



SMG



Sytuacja wygląda tak samo jak w P90 . Jednak tą broń można bardzo często spotkać , ponieważ występuje w rzadkości szarej , zielonej oraz niebieskiej . Ta broń posiada 30 naboi , większą szybkoszczelność od P90 , oraz wysoki DMG jak na PM .



Rakietnica zwiadowcza



1 . Zbyt łatwo jest znaleźć położenie wrogów .

2 . Można lecieć gdzie się chcę i zadawać DMG .

W skrócie . Ta broń nie powinna się pojawić w trybie Battle Royal .



Pułapka



Zadaje 150 DMG , szybko się przeładowuje , są praktycznie w każdym domku i trzeba ciągle kontrolować i podłogę i ściany i sufit . No kurde , w tej grze potrzeba skilla . Chyba gdy się ma pułapke . Dodatkowo można zamykać przeciwników w pomieszczeniu i umieścić tam pułapkę ale to jest takie już dla śmiechu :D



C4



Można rzucić to na ścianę gdzie jest przeciwnik i już ma się ma free zabójstwo . Broń dostała nerfa ale i tak jest zbyt OP .



Double Pompy



Jeżeli ktoś zaczynał przygodę w fortnite kiedy powstały double pompy to mieliśmy przewalone . Już nie da się tak zrobić wiem ale jak taka opcja była to nie miały sensu shotguny automatyczne . Jeżeli ktoś nie opanował tej taktyki większość spotkań na blisko zakańczały się śmiercią . Odkąd niema double pompy meta przerzuciła się na PM dlatego dla nowego gracza znajdzie się zawsze jakieś utrudnienie .



Double New Shotgun



Nie wiem czy to działa ale na internecie można zobaczyć wiele minaturek z double New Shotgun . Jeżeli znowu będzie meta tylko na legendarne shotguny które dają lepszy DMG to zastanawiam się nad sensem grania na te shotguny .

Podziękowania



To jest tyle z mojej listy . Zastanówcie się i napiszcie jakie bronie was wkurzają i czy te z listy też . Jeżeli ktoś miał cierpliwość to czytać to bardzo dziękuje . Przyszykowanie tej ankiety zabrało mi trochę czasu . Jeżeli ten artykuł się przyjmie zabiorę się na następną część , ale będzie to coś innego . To jest mój pierwszy artykuł . Myślę , że będą dobre oceny pod tym artykułem . Jeszcze raz dziękuje . Pozdro