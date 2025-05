Zestawienie skórek (Cz. 1) - Miss Fortune ( League of Legends )

Wśród wszystkich bohaterów w Lidze Legend, w posiadaniu jednej z największych puli skórek jest Miss Fortune – posiada ich aż jedenaście. Oto pierwsza część ich zestawienia.

1. Cowgirl Miss fortune (pol. Miss Fortune Kowbojka)

Jest to jeden ze starszych skinów naszej bohaterki, a mimo to może pochwalić się nowym splash artem, w odróżnieniu od animacji, tak jak większość starych skórek. Zamiast pirackiego nakrycia głowy, ma typowo westernowski kapelusz oraz spodnie do kompletu. Do tego typowo amerykańska koszula odsłaniająca brzuch. Za broń ma rewolwery.

Moja ocena: 5/10

2. Waterloo Miss Fortune (pol. Miss Fortune Spod Waterloo)

Skórka nawiązuje do Napoleona Bonaparte podczas bitwy pod Waterloo. Z tym samym motywem skórkę otrzymał Gangplank. Mundur Sarah różni się od klasycznego jedynie tym, że koszula ponownie nie sięga brzucha.

Moja ocena: 5/10

3. Secret Agent Miss Fortune (pol. Tajna Agentka Miss Fortune)

Skórka do bólu przypomina – i nawiązuje – do niejakiej Femme Fatale. Przypomina także animowaną Jessicę Rabbit. Może być również nawiązaniem do Any Wong z serii Resident Evil oraz Anny Williams z serii Tekken. Jak widać, jest tego sporo. Wracając do samej skórki, strzelby Sarah są złote, a na sobie kobieta ma wieczorową, fioletową suknię.

Moja ocena: 5,5/10

4. Candy Cane Miss Fortune (pol. Słodziutka Miss Fortune)

Candy Cane Miss Fortune jest jednym z licznych skinów Bożonarodzeniowych. Podobnie do swoich poprzedników, ma na sobie czapkę świętego Mikołaja, czerwone, imitujące Mikołajowe, ubranie oraz obowiązkowo strzelby z lasek cukrowych, identycznych co te, które co roku wiesza się na choinkę.

Moja ocena: 7/10

5. Road Warrior Miss Fortune (pol. Wojowniczka Szos Miss Fortune)

Kolce, czaszki i skóra – czego więcej trzeba, żeby wyglądać bad? Jeśli zadziornego uśmiechu i strzelby z podwójną lufą, to ten skin ma wszystko. Prosto z Mad Maxa 2.

Moja ocena: 5/10

6. Gangster Miss Fortune (pol. Miss Fortune Gangsterka)

Niczym w Ameryce za lat trzydziestych, elegancka czarna mini w paski, dopasowana marynarka i seksowne zakolanówki. Oto Sarah przebrana za gangsterkę. Zdobione pistolety maszynowe Thompson i droga biżuteria to jedynie dodatki do jej i tak niebezpiecznego już wyglądu. A wraz z nią dzielący temat tej skórki kompani – Graves i Twitch.

Moja ocena: 6/10

7. Arcade Miss Fortune (pol. Arcade Miss Fortune)

Jedna z pierwszych skórek z jednej z najpopularniejszych serii – Arcade. Pikselowe dźwięki, pikselowe animacje, recall z graniem w pikselową grę Duck Hunt (i strzelaniem do telewizora), z trupem znikającym jak w pikselowych, starych platformówkach. Warto również dodać, że ma ładne chromy. Łącznie jest dwanaście skórek z tej serii, ale zapowiada się na więcej.



Moja ocena: 8/10

To koniec części pierwszej – czekajcie na więcej i wyrażajcie swoje opinie w komentarzach! :D