Zestawienie skórek (Cz. 2) - Miss Fortune ( League of Legends )

Witam w drugiej części zestawienia skórek do Miss Fortune z uniwersum League of Legends. Osoby niezaznajomione z pierwszą częścią nie powinny tego odczuć, jednak zachęcam na zajrzenie do pierwszej. ;)

8. Captain Fortune (pol. Kapitan Fortune)

Z tą skórką wiąże się bardzo ciekawa historia, o której wielu ludzi zapomniało, mimo iż działo się to dopiero rok temu. Dostaliśmy od Riotu kilkurozdziałowe opowiadanie otym, jak Miss Fortune próbowała zabić Gangplanka, co prawie jej się udało. Od tej pory w Bilgewater przez jeszcze długi czas był uznawany za martwego. Sam pirat również otrzymał z okazji tego wydarzenia skórkę – obie są w tym samym, pirackim stylu ze splash artem na tle statku i załogi.

Moja ocena: 8/10

9. Star Guardian Miss Fortune (pol. Czarodziejka Gwiazd Miss Fortune)

Kolejny skin z jednej z najpopularniejszych (choć mniej licznej niż np. Arcade) serii. Tutaj Sarah wciela się w jedną z członkiń drużyny New Horizon, która przybywa na Ziemię by wraz z pierwszą drużyną (Burning Bright) chronić miasto przed inwazją – z tejże okazji wydanu został również nowy tryb, Inwazja, w którym bez konieczności kupowania skórek, mielismy okazję zagrać nimi za darmo, co samo w sobie było formą reklamy. Strzelby Star Guardian Miss Fortune są również jej chowańcami, a ich imiona zmieniono z "Och" i "Ach" na "Boki i "Baki". Tematykę skórki dzieli z: Lux, Janną, Jinx, Poppy, Lulu, Ezrealem, Ahri, Syndrą oraz Soraką.

Moja ocena: 7,5/10

10. Pool Party Miss Fortune (pol. Basenowa Miss Fortune)

Znowu mamy tutaj skórkę z bardzo popularnej serii, co pokazuje, jak twórcy uwielbiają rozpieszczać tę bohaterkę. Tym razem uzbrojona w "Shock" oraz "Shower", bawi się na basenie razem z innymi bohaterami League. Ma na sobie odsłaniający biust top pod szyję i bez ramiączek, zwykłe szorty oraz duży, słomiany kapelusz. Podobnie jak inne dalekodystansowe postacie z tej serii, zamiast kuli wystrzeliwuje wodę. Na Q ma piłkę plażową. Na splash arcie pojawiają się również Blitzcrank z kołek ratunkowym na głowie, machająca Lux, dr. Mundo w słomianym kapeluszu oraz Lee Sin, trzymający telefon do góry nogami.

Moja ocena: 9,5/10

11. Gun Godess Miss Fortune (pol. Bogini Broni Miss Fortune)

Jeden z (narazie) czterech ultimate skinów, z czego jako jedyny za 2775 RP. Studio Riot wytłumaczyło, że cena jest niższa z prostego powodu – nie wprowadza żadnego nowego systemu do gry, jak chociażby drzewko żywiołów Elementalist Lux lub animacji rozwijających się razem z umiejętnościami Spirit Guard Udyra. Mimo to wszystkie cztery wersje kolorystyczne otrzymały również minimalnie inne animacje strzelania podczas superumiejętności, jak i, oczywiście, samą kolorystykę. Wracając do samej Sarah, wciela się ona w powietrzną piratkę uzbrojoną w latającego, strzelającego robota ze sztuczną inteligencją, jednocześnie służącego jej za asystenta i swojego rodzaju jetpacka.

Moja ocena: 10/10

To już wszystkie skórki należące do Sarah Fortune. Dzielcie się opiniami w komentarzach. :D