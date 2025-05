Z-19 - War Thunder

Z-19 to chiński lekki helikopter szturmowy występujący w popularnej grze War Thunder. Jest on stosunkowo nowym dodatkiem do gry, został dodany w aktualizacji "Hot Tracks" w 2021 roku. W tym artykule przyjrzymy się bliżej Z-19 i jego możliwościom na polu walki.

Historia

Z-19 jest stosunkowo nowym dodatkiem do chińskiej floty śmigłowców wojskowych, wprowadzonym w połowie 2010 roku. Jest on rozwinięciem wcześniejszego śmigłowca Z-9W i został zaprojektowany specjalnie jako dedykowany śmigłowiec atakujący, który ma zastąpić starzejącą się flotę uzbrojonych śmigłowców rozpoznawczych Z-9 i Z-11. Z-19 jest oparty na śmigłowcu Eurocopter AS365 Dauphin i jest przeznaczony do misji przeciwpancernych i przeciwlotniczych, a także bliskiego wsparcia lotniczego dla wojsk lądowych. Jest on eksploatowany przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą (PLA) i brał udział w różnych konfliktach i ćwiczeniach wojskowych.





Specyfikacja Techniczna

Z-19 to lekki śmigłowiec szturmowy o długości 12,67 metra i średnicy wirnika 10,8 metra. Napędzany jest dwoma silnikami turbinowymi WZ-8C, z których każdy może wytworzyć 1 007 kW mocy.

Śmigłowiec osiąga prędkość maksymalną 285 km/h i pułap użytkowy 6 400 metrów. Jego zasięg z zewnętrznymi zbiornikami paliwa wynosi około 700 km, a zasięg promu 1.000 km. Z-19 jest uzbrojony w zamontowane na podwoziu działko 23 mm i może przenosić do ośmiu rakiet przeciwpancernych HJ-8 lub rakiet powietrze-powietrze TY-90 na swoich czterech hardpointach zamontowanych na skrzydłach.

Dodatkowo, na tych punktach może przenosić pociski rakietowe, karabiny maszynowe i inną amunicję. Śmigłowiec posiada dwuosobową załogę, w skład której wchodzi pilot i oficer systemów uzbrojenia, a w roli użytkowej może pomieścić do czterech pasażerów. Posiada zaawansowaną awionikę, w tym celownik montowany na hełmie i zamontowaną na nosie kamerę FLIR (Forward Looking Infrared) dla zwiększenia świadomości sytuacyjnej.

Z-19 jest zaprojektowany jako wysoce zwrotny i ma mały przekrój radarowy, co czyni go trudnym do wykrycia i zaangażowania za pomocą broni radarowej.





W Grze

W War Thunder, Z-19 jest potężnym śmigłowcem, który doskonale sprawdza się w roli przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Jest uzbrojony w potężną kombinację 23 mm armaty i pocisków przeciwpancernych, dzięki czemu stanowi ogromne zagrożenie dla pojazdów naziemnych wroga. Jest również zdolny do atakowania samolotów wroga za pomocą rakiet powietrze-powietrze i karabinów maszynowych.



Manewrowość i prędkość Z-19 czynią go trudnym celem dla wrogiego ognia, a jego zaawansowana awionika zapewnia pilotowi doskonałą świadomość sytuacyjną. Jego niewielkie rozmiary i niski przekrój radarowy sprawiają, że jest to idealny wybór dla graczy, którzy preferują skradanie się, taktykę "hit-and-run".



Ogólnie rzecz biorąc, Z-19 jest wszechstronnym i zabójczym śmigłowcem, który dobrze nadaje się do wielu misji w War Thunder. Jest to popularny wybór wśród graczy, którzy lubią grać jako wsparcie dla swojej drużyny, zapewniając cenne wsparcie powietrzne i likwidując kluczowe cele wroga.





Podsumowanie

Z-19 to lekki śmigłowiec szturmowy, który został wprowadzony w połowie lat 2010 i jest eksploatowany przez Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. Jest przeznaczony do misji przeciwpancernych i przeciwlotniczych, a także bliskiego wsparcia lotniczego dla wojsk lądowych. W prawdziwym życiu Z-19 posiada zaawansowaną awionikę, jest bardzo zwrotny i ma mały przekrój radarowy.



W War Thunder, Z-19 jest wszechstronnym i zabójczym śmigłowcem, który doskonale sprawdza się w roli przeciwpancernej i przeciwlotniczej. Jest uzbrojony w działko 23 mm i pociski przeciwpancerne, dzięki czemu stanowi ogromne zagrożenie dla pojazdów naziemnych wroga, a także może atakować samoloty wroga za pomocą pocisków powietrze-powietrze i karabinów maszynowych. Szybkość, zwrotność i zaawansowana awionika Z-19 sprawiają, że jest to idealny wybór dla graczy, którzy preferują taktykę skradania się i uciekania.