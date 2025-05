M42 - War Thunder

M42 to samobieżne działo przeciwlotnicze występujące w War Thunder, popularnej grze wieloosobowej, która symuluje konflikty wojskowe od lat 30. do 90. XX wieku. Pojazd ten został zaprojektowany we wczesnych latach zimnej wojny i został stworzony do zwalczania zagrożeń powietrznych, w tym wrogich samolotów i helikopterów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej M42, jego historii, konstrukcji i osiągom bojowym.

Historia

M42 został opracowany w Stanach Zjednoczonych na początku lat 50. przez General Motors Corporation. Pojazd został zaprojektowany w celu zastąpienia starzejącego się Gun Motor Carriage M19, który był używany podczas II wojny światowej i wojny koreańskiej. M42 bazował na podwoziu czołgu lekkiego M41 Walker Bulldog i był wyposażony w montowane na wieżyczce działo przeciwlotnicze M55 40 mm. Wszedł do służby w armii amerykańskiej w 1953 roku i pozostawał w użyciu do lat 70-tych. M42 był również eksportowany do kilku krajów, w tym do Norwegii, Hiszpanii i Tajwanu. Brał udział w wojnie wietnamskiej i wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie. Pomimo swojego wieku, M42 okazał się niezawodnym i skutecznym systemem broni, zapewniając bardzo potrzebną obronę powietrzną dla wojsk lądowych.





Specyfikacja Techniczna

M42 było gąsienicowym, samobieżnym działem przeciwlotniczym, które ważyło 22,5 tony i mierzyło 6,17 metra długości, 3,17 metra szerokości i 2,74 metra wysokości. Napędzał go 6-cylindrowy silnik benzynowy Continental AOS 895-3, który produkował 500 koni mechanicznych i dawał pojazdowi prędkość maksymalną 45 km/h. M42 miał sześcioosobową załogę, w tym kierowcę, dowódcę, strzelca i trzech ładowniczych. Pojazd był uzbrojony w działo przeciwlotnicze M55 40 mm, które miało maksymalną szybkostrzelność 120 pocisków na minutę i maksymalny skuteczny zasięg 5000 metrów. Działo M55 było zdolne do strzelania wysokowybuchowymi pociskami fragmentacyjnymi, przeciwpancernymi i zapalającymi. M42 miał maksymalny kąt trawersu w pionie 85 stopni i maksymalny kąt depresji 5 stopni. Pojazd był wyposażony w zaawansowany system kierowania ogniem, który obejmował radar do pomiaru zasięgu, celownik optyczny i system obliczeniowy, który pozwalał artylerzyście na precyzyjne śledzenie i atakowanie szybko poruszających się celów. M42 był również wyposażony w wyrzutnię granatów dymnych, które mogły być użyte do stworzenia zasłony dymnej, aby ukryć pojazd przed ogniem wroga.





W Grze

W grze War Thunder, M42 to amerykański samobieżny pojazd przeciwlotniczy rangi V. Jest uzbrojony w 40-milimetrowe działo przeciwlotnicze M55, które ma szybkostrzelność 120 pocisków na minutę i może angażować cele w zasięgu do 4 km. M42 ma battle rating 6,7, co oznacza, że jest zwykle dopasowywany do pojazdów o podobnej randze i możliwościach. W grze M42 jest stosunkowo szybki i zwrotny jak na swój rozmiar, ma też przyzwoitą ochronę pancerza przed ogniem z broni strzeleckiej i odłamkami pocisków. Jego główną słabością jest otwarta wieżyczka, przez co załoga jest narażona na ostrzał wroga. M42 najlepiej sprawdza się w roli defensywnej, osłaniając przyjazne siły naziemne przed wrogimi samolotami i śmigłowcami. Może również atakować lekko opancerzone cele naziemne za pomocą pocisków o dużej sile rażenia, choć nie jest to jego podstawowa rola. Ogólnie rzecz biorąc, M42 to solidny pojazd przeciwlotniczy, który może zapewnić cenne wsparcie w walkach z zagrożeniami powietrznymi.









Podsumowanie

M42 było samobieżnym działem przeciwlotniczym opracowanym w Stanach Zjednoczonych na początku lat 50-tych. Został zaprojektowany, aby zastąpić M19 Gun Motor Carriage i wszedł do służby w 1953 roku. Pojazd był wyposażony w działo przeciwlotnicze M55 40 mm i miał sześcioosobową załogę. W grze War Thunder, M42 jest amerykańskim samobieżnym pojazdem przeciwlotniczym rangi V o battle ratingu 6,7. Jest stosunkowo szybki i zwrotny i może angażować cele w zasięgu do 4 km. Jego główną słabością jest otwarta wieżyczka. M42 najlepiej sprawdza się w roli defensywnej i może stanowić cenne wsparcie w walkach z zagrożeniem lotniczym.