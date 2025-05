Wybuchowe drzewo pułapka w Minecraft poradnik!

Ta prosta pułapka to świetny sposób na płatanie figli przyjaciołom lub wrogom na serwerach Multiplayer. Wszystko polega na tym, że pułapka opiera się na podstawowej potrzebie zbierania drewna. Głównym autorem pułapki był CNB Minecraft, dawniejszy czarodziej czerwonego kamienia. Umie zbudować wszystko od pułapek na moby po cyfrowe zegary. Polecam zobaczyć jego kanał YouTobe.

Pułapka działa poprzez odpalenie TNT w chwili, gdy gracz próbuje pozyskać drewno z dołu pnia. Od Ciebie zależy ile TNT użyjesz, ale je używam dwunastu bloków. To więcej niż trzeba by spowodować poważne szkody!- dwanaście bloków TNT,- jeden proszek czerwonego kamienia/redstone,- cztery pochodnie redstone,- jedna dźwignia,- cztery bloki wybranego budulca (w moim przypadku po prostu ziemia,czy jak kto woli dirt).Krok 1:Wybierz sobie drzewo. Każde się nada (ja wykorzystuję dąb). Najlepiej wybrać takie, którego ścięcie jest prawdopodobne , np w pobliżu bazy innego gracza.Krok 2:Wykop wokół drzewa dół na TNT i obwód aktywujący. Musi mieć 2 bloki głębokości i 5 bloków szerokości oraz 5 długości, z pniem drzewa na środku.Krok 3:Umieść proszek czerwonego kamienia bezpośrednio pod pniem (Uwaga: Jeśli grasz na wersji Minecrafta 1.16 lub nowszej, proszek musi mieć kształt krzyżyka. Aby zmienić kształt proszku włącz tryb skradania i kliknij na niego prawym przyciskiem myszy). Następnie otocz go blokami.Krok 4:Przymocuj dźwignię do dolnej części drzewa, następnie przesuń ją na pozycję ,,włączone'' tak aby czerwony kamień się świecił.Krok 5:Umieść czerwone pochodnie od zewnętrznej strony każdego bloku. Odpalą TNT, kiedy dźwignia odpadnie od pnia. Upewnij się że pochodnie są zgaszone przed następnym krokiem! Jeśli dalej się świecą, sprawdź czy nie popełniłeś jakiegoś błędu w poprzednich krokach.Krok 6:A teraz najlepsze - dokładanie TNT! Połóż po trzy TNT w każdym rogu dziury, uważaj by nie położyć dynamitu obok bloków ziemi za którymi jest proszek redstone, inaczej pułapka za wcześnie wybuchnie! Najlepiej pamiętaj o zapasowym wiadru wody w pasku szybkiego wyboru.Krok 7:Przykryj cały dół blokami ziemi (lub innymi które wtopią się w otoczenie), aby zamaskować pułapkę. Możesz również umieścić TNT w okolicy pułapki pod ziemią by wróg miał mniejsze szanse na przeżycie.Krok 8:Teraz musisz tylko poczekać, aż inny gracz podejmie próbę ścięcia drzewa!Pułapka może nie zabić dobrze opancerzonego gracza jednak zniszczenia będą spore i raczej zajmie ,,trochę'' czasu nienaprawianie zniszczonego dookoła terenu. Na screenach widać tylko początek eksplozji, finalny efekt następuje dopiero na końcu.Pamiętaj o ostrożności podczas budowania pułapki. Przez dużą ilość dynamitu możesz zginąć jeśli nie grasz na trybie kreatywnym. W takim razieA może raczej polowania...