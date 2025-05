Wszystkie nowości w The Sims 4: Razem raźniej

Kilka dni temu EA ogłosiło następny dodatek do The Sims 4, o tytule "Razem raźniej" (z angielskiego "Growing Together). Rozszerzenie będzie miało premiere 16 marca 2023 roku, zaledwie 2 dni po aktualizacji dodającej nową grupę wiekową, niemowlęcia. W tym artykule przedstawię najważniejszą i najciekawszą zawartość dochodzącą w tym dodatku.

Dodatek ten jest czwórkową wersją The Sims 3: Generacje, więc skupia się głównie na życiu rodzinnym naszych simów, wprowadzając do niego wiele ciekawych zmian i ulepszeń.San Sequoia, prawdopodobnie odwzorowanie amerykańskiego miasta San Francisco, będzie się składać z 3 dzielnic: Anchorpoint Wharf, Gilbert Gardens i dzielnicą mieszkalną Hopewell Hills, która łączy w sobie domy w nowoczesnym a także starodawnym stylu). Potwierdzone zostały również pewne lokalizacje w mieście, do których nasi simowie będą mogli się wybrać: park miejski nad jeziorem Gilbert Garden, kino, biblioteka czy nawet park z fontannami wodnymi.W dodatku dojdzie około 18 nowych cech dla niemowląt i toddlerów. Wśród nich znajdziemy między innymi (dla niewoląt): ranny ptaszek, dobry apetyt, samo-zaspokający się, wesoły pluwak, niechlujny zjadacz lub przylepa, a dla toddlerów: agresywny, picky eater, mały śpiewak, kocha wodę, nie znosi drzemek czy kocha być noszonym. Każdemu dziecku będzie mogli przypisać aż 3 z tych cech.Więcej o niemowlętach dowiemy się podczas livestream'u The Sims, który odbędzie się 3 marca.Seniorzy będą mogli relaksować się podczas spaceru w parku, a także będą mogli dawać lekcje życiowe oraz wspominać dawne czasy (cytując klasyka: Kiedyś to było!). Jeśli chodzi o dzieci, to dostaniemy cztery nowe aspiracje (np. Kreatywny geniusz). Dzieci dostaną również wiele nowych obiektów do zabawy m.in. domek na drzewie, który będą mogli zbudować z rodzicami, rower, śpiwór (do nocowań) czy nawet bransoletki przyjaźni. Po raz pierwszy w The Sims 4 pojawi się także tracenie pierwszego zęba i wróżka zębuszka.Simowie będą mieli teraz preferencje, które będą decydowały o ich relacji z innymi simami. Simowe drzewo genologiczne będzie od teraz pokazywało nowe, głębsze relacje między simami.Nauka jazdy na rowerze, układanie puzzli, centrum rekreacji, nowe interakcje pomiędzy dziećmi, nowe zabawki dla dzieci, nosidełka dla dzieci, przewijaki dla niemowląt, nauka chodzenia dla niemowląt, kryzys wieku średniego, baby shower z prezentami, spacery, scrabble oraz wiele, wiele innych.Tak jak już wspomniałam, dodatek będzie dostępny od 16 marca. Dodatkowo, jeśli dokonamy zakupu tego rozszerzenia przed 27 kwietnia, dostaniemy dodatkowo 3 obiekty: Drewniana huśtawka, mała zjeżdżalnia dla toddlerów w kształcie wieloryba oraz nowe nosidełko dla niemowląt.Dajcie znać czy planujecie kupić ten dodatek i która z nowych opcji wydaje wam się najciekawsza! Dzięki za czytanie!