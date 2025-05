Warframe, Mag i Nova Prime

Witam, w tym poradniku dowiecie się, jak i gdzie zdobyć relikty, z których można uzyskać części do Mag oraz Novy Prime, zapraszam. ;) Jak zapewne wiecie, niedawno otworzyła się krypta z wycofanymi przedmiotami Prime, główne z nich, czyli Nova oraz Mag Prime, są z pewnością warte uwagi, oraz należałoby je zdobyć zanim znowu wrócą do krypty. Wśród nich jest również karabin maszynowy, Soma Prime, który z pewnoscia powinien się znajdować w arsenale każdego Tenno.- Dakra Prime rękojeść - pospolity- Nova Prime neurooptyka - pospolity- Soma Prime lufa - pospolity- Boar Prime lufa - niepospolity- Forma schemat - niepospolity- Mag Prime schemat - rzadki- Forma schemat - pospolity- Nova Prime systemy - pospolity- Soma Prime schemat - pospolity- Mag Prime powłoka - niepospolity- Dakra Prime schemat - niepospolity- Boar Prime kolba - rzadki- Mag Prime neurooptyka - pospolity- Boar Prime schemat - pospolity- Dakra Prime rekojeść - pospolity- Soma Prime korpus - niepospolity- Forma schemat - niepospolity- Nova Prime powłoka - rzadki- Mag Prime systemy - pospolity- Boar Prime korpus - pospolity- Forma schemat - pospolity- Nova Prime schemat - niepospolity- Dakra Prime ostrze - niepospolity- Soma Prime kolba - rzadkiMag PrimeWszystkie z powyższych reliktów można otrzymać, robiac zlecenia na Równinach Eidolon oraz Orb Vallis. Każdy relikt ma szansę wypaść po zrobieniu misji konkretnego poziomu, czyli: Lith M2 - 2 poziom, Meso B3 - 3 poziom, Neo N9 - 4 poziom, Axi S4 - 5 poziom. Podczas wykonywania zleceń, szansa na uzyskanie reliktu jest większa wraz z wykonanymi zadaniami. tzn. przy 3 sekwencji, mamy większą szanse na uzyskanie reliktu, niż przy 1 sekwencji. Warto również zaznaczyć, że na Fortunie mamy większa szansę na uzyskanie reliktu niż na Cetus.Drugim sposobem zdobywania reliktów, jest wykonywanie misji w pustce, tutaj jednak nie jest to tak opłacalne jak przy zleceniach, ale nadal można je tam uzyskać. Poniżej przedstawiłem najlepsze lokacje do dropu reliktów.Lith M2 - Hepit, Teshub, Taranis (Rotacja A). Kolejno: 14.29%, 14.29%, 14.29%Meso B3 - Ani (Rotacja B), Stribog, Tiwaz. Kolejno: 9.86%, 5.56%, 5.56%Neo N9 - Belenus (Rotacja B), Mithra (Rotacja A,B), Mot (Rotacja A,B). Kolejno: 10%, 10%, 10%Axi S4 - Mithra (Rotacja C), Mot (Rotacja C). Kolejno: 12.5%, 12.5%Nova PrimeAby skutecznie otworzyć relikty i zmaksymalizować szansę na drop najlepszych przedmiotów, to przy założeniu że polujemy na rzadki (złoty) przedmiot, musimy destylować nasz relikt na "Promienny". Ale to nie wszystko, szansa na drop rzadkiego przedmiotu z takiego reliktu nadal wynosi zaledwie 10%. W takim przypadku należy zebrać drużynę 4 osób, którzy chcą otworzyć ten sam relikt, wtedy nasza szansa się zwiększy. Nadal będzie ona wynosiła 10%, jednak w tym przypadku otwierane są 4 relikty na raz i szybciej zdobędziecie upragniony przedmiot, zazwyczaj wypada nawet za pierwszym zamknięciem szczeliny. Aby zebrać taką drużynę, pierwsze co należy zrobić to w Launcherze gry ustawić język na angielski. Robiąc to, jednocześnie łączy nas z angielskim rejonem, który jest najliczniejszy pod względem graczy. Gwarantuje wam że zebranie całej drużyny w chcącej otworzyć te relikty, to kwestia kilku minut.Dziękuje za uwagę, zapraszam do komentowania i oceniania materiału, oraz życzę wam udanych polowań na wasze upragnione przedmioty Prime, pamiętajcie żeby się śpieszyć, krypta nie będzie otwarta w nieskończoność. Do zobaczenia. ;)