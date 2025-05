Warframe Hildryn

Frame Hildryn to jeden z tych silniejszych i trudnych do zdobycia jest głównie dla osób które lubią ładować tarcze sojuszników lub unosić wrogów w powietrze albo poprostu lewitować

Hildryn jest postacią która zamiast używać energię używa swoich tarcz oraz może ładować tarcze sojuszników lub usuwać wrogie efekty statusoweJego Pasywką jest chwilowa niewrażliwość po wyczerpaniu tarcz co jest nawet przydatneOpis umiejętności:1:(Ogień Zniszczenia) Hildryn wyjmuje broń zwaną pożoga. Można ją ładować zwiększając jej obrażenia jest można również ją modyfikować wkładając do niej mody.2:(Grabież) Hildryn zadaje obrażenia wrogom i kradnie połowę ich tarcz przy okazji usuwając szkodliwe efekty statusowe sojuszników jak i również swoje przy okazji przeładowywując swoje tarcze.3:(Przystań) Hildryn tworzy aure do okoła swojego otoczenia ładując tarcze sojuszników i zadają obrażenia przeciwnikom niestety im więcej przeciwników w otoczeniu tym więcej tarcz jest używanych minusem jest to że wrogowie zużywają więcej tarcz hildryna lecz sojusznicy mniej co jest plusem.4:(Sztorm Egidy) ostatnia i potężna umiejętność Hildryna dzięki której Hildryn zaczyna lewitować nad ziemą można kontrolować jak wysoko ma polecieć lub jak nisko ma się zniżyćShift-zniżanieSpacja-podwyższaniePowoduje również że wrogowie zaczynają lewitować nad ziemią i otrzymywać obrażeniaMinusem tej umiejętności jest uniemożliwienie używania broni jedynie można korzystać z Ognia Zniszczenia można również użyć Przystani przez co sojusznicy będą otrzymywać tarcze z powietrza a wrogowie otrzymywać więcej obrażeń.Zdobywanie:Niestety Hildryna nie można tak łatwo zdobyćSchematy do jego części można zdobyć z Matki Wyzysku znajdującej się na Orb Vallis na wenusieJest to eventowy boss który pojawia się raz na tydzień i samemu na pewno nie da się go pokonaćSchemat do tego warfame można zdobyć od Kaczuszki zdobywając rangę agent przez co również trzeba zdobyć operatora aby móc porozmawiać z kaczuskąOgólnie polecam zdobyć hildryna ponieważ dzięki jego pasywce możecie stać się chwilowo nieśmiertelni co jest dla mnie bardzo fajneLub unieść swoich wrogów przez co nie mogą nic zrobić co jest przydatne na misje obrony bo również dzięki jego 3 umiejętności czyli Przystań możecie naładować kapsułę również zapewniając jej stały dostęp do ładowarki tarcz przez co będzie trudniej ją znisczyć.Niestety nie można grać nim Konkawle czyli PVP ponieważ był by zbyt opPrzydaje się również jako ładowarka tarcz dla sojuszniczych stworzeń robotów lub innych sprzymierzeńców przez co stają się silniejsi oraz również można przeladowac ich tarcze i usunąć z nich szkodliwe efekty statusowe.