WARFRAME... Czy warto grać? Dla jakich jest graczy? Czy jest interesująca?

W tym artykule zastanowimy się czy warto grać w warframa, dla jakich graczy jest ta gra i czy może nas zainteresować. Warframe jest grą zręcznościową,MMORPG,co-op. Jest połączeniem parkoura, strzelaniem z broni, walczeniem bronią białą(wręcz), oraz używaniem różnorakich umiejętności. Gra ta ma różnorakie interesujące misję fabularne które są aktualizowane. Ma również wiele broni, dla każdego coś się znajdzie :) Na początku jest ciężko grać w nią, ale jak da się jej trochę czasu to potrafi zaciekawić. Warframe jest grą dla cierpliwych, żądnych nowych doświadczeń graczy, osobiście dałem jej czas i teraz gram w nią ze znajomym na okrągło. Po zainstalowaniu już wiedziałem, że to będzie coś nowego, coś czego jeszcze nie było, nowa przygoda ze światem MMORPG. Oczywiście w warfarmie jest osobna waluta(platyna) którą można kupić za normalne pieniądze, lecz nie trzeba. Jak się trochę w nią pogra można będzie sprzedawać rzeczy prime(rzeczy które są naprawdę dobre) za platyne, jak ma się smykałkę do interesów to można zdobyć naprawdę pokaźną sumkę. Na stronie "warframe market" można zobaczyć aktualne ceny rzeczy prime. Myślę, że każdy odnajdzie się warframe i nie będzie narzekać. Oczywiście gra jak gra musi mieć swoje minusy. Ma ona trzy główne problemy:

1.Pierwszym problemem jest monotonność misji.

2.Drugim zaś problemem jest niezbalansowanie niektórych bossów, albo są za łatwi, albo są za trudni.

3.Liczba surowców potrzebnych do wytworzenia rzeczy jest bardzo duża względem surowców pozyskiwanych od przeciwników i misji.

Jest jeszcze jeden dla jednych mały, a dla innych dużym minusem tej gry. Jest to dość długie czekanie na wytwarzanie różnych przedmiotów. Podsumowując warframe jest grą która oferuje naprawdę długą, ciekawą i

wciągającą rozgrywkę tylko trzeba być cierpliwym. Mam nadzieję, że

zachęciłem was do zainstalowania i zagrania w tą grę.