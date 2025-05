Warframe – Revenant, Zjawa!

Witajcie!

W poniższym artykule przedstawię wam postać Revenanta z gry Warframe.

Revenant pojawił się w grze wraz z aktualizacją 23,5 w dniu 24 sierpnia 2018 roku czyli można powiedzieć, że jest to jedna z nowszych postaci w grze. Jego umiejętności pozwalają na zniewolenie wrogów, odbicie ataków czy zmasakrowanie przeciwników laserami energii. Sama nazwa Revenant z angielskiego znaczy zjawa lub duch lecz szczerze mówiąc z wyglądu postać ta nie jest podobna ani do jednego ani do drugiego. No może poza tą pulsującą energią która ją otacza. Bazowe statystyki Revenanta na 0 poziomie to:

Energia: 125

Pancerz: 105

Szybkość sprintu: 1,0

Tarcza: 225

Życie: 100









Jak zdobyć Revenanta

Schemat Revenanta otrzymujemy z zadania „Maska Revenanta”. Quest odblokuje się gdy osiągniemy rangę „Obserwator” u Quillów – jednego z dwóch syndykatów Cetus.Schematy systemów, powłoki i neuroptyki są nagrodą z zadań na otwartej lokacji Równiny Eidolon.



Umiejętności









Pasywna umiejętność sprawia, że wyczerpanie naszej tarczy wywołuje zwalającą wrogów z nóg falę uderzeniową. Jest to całkiem przydatna umiejętność która w niektórych sytuacjach potrafi uratować skórę.

1. Zniewolenie

Revenant przemienia cel w niewolnika który walczy u jego boku. Nasz nowy sojusznik zadając obrażenia swoim byłym kompanom również ich zamienia w niewolników. Tak o to za pomocą jednej umiejętności możemy mieć armię niewolników na swoich usługach. Niestety możemy mieć maksymalnie 7 zniewolonych wrogów co jest i tak jest świetne ponieważ działają oni jako przynęty poza tym gdy jeden zniewolony zostanie zabity inny produkuje kolejnego i tak w kółko. Okres niewolnictwa tra aż do skończenia czasu umiejętności. Podczas gdy nasz niewolnik zostanie zabity uwalnia strumień energii który prze 10 sekund zadaje obrażenia pobliskim wrogom. Warto wspomnieć że niewolnicy mogą zostać zabici nie tylko przez wrogów ale również przez nas i naszych sojuszników.

2. Ogłuszający pancerz



Revenant otrzymuje pancerz który odbija 6 wrogich ataków. Atakujący otrzymują 100% obrażeń, efekty statusu oraz zostają ogłuszeni. Ogłuszeni wrogowie mogą zostać zniewoleni za darmo. Sprzymierzeńcy i zwierzaki które wejdą z nami w kontakt również otrzymują ogłuszający pancerz ale tylko z jednym ładunkiem. Warto wspomnieć, że umiejętności można użyć również kiedy jest już aktywna bez konieczności czekania aż wygaśnie.



3. Zjawa

Bardzo przydatna umiejętność sprawiająca, że Revenant staje się zjawą i szarżuje na wrogów wysysając im 8% tarcz i zdrowia jednocześnie uleczając siebie i odnawiając sobie tarcze. Drenaż jest dwukrotnie zwiększony jeżeli przenikniemy przez zniewolonych wrogów. Dodatkowo przenikając przez niewolników odnawiany ładunki ogłuszającego pancerza. Umiejętność bardzo podobna do Przypływu Hydroida lecz z gigantyczną przewagą jaką jest możliwość poruszania się podczas działania umiejętności.

4. Upiorny taniec

Mega OP umiejętność. Revenant lewituje nad podłogą obracając się wokół siebie a z ręki strzela 9 laserów zadających obrażenia wrogom których one dotkną. Przyciskając LPM lasery pogrubiają się zwiększając obrażenia i swój zasięg. Podczas działania umiejętności jesteśmy w stanie poruszać się, co daje ogromną przewagę i sprawia, że za jednym zamachem możemy wyczyścić całą mapę a dodatkowo możemy użyć umiejętności Zjawa i to o 50% taniej. Największą zaletą, jest adaptacja obrażeń. Lasery dostosowują się w zależności od tego na jaki typ wroga trafią zawsze zadając obrażenia na które wróg nie jest odporny. Zniewoleni wrogowie zabici upiornym tańcem upuszczają kule które dodają 50 punktów tarcz. Warto wspomnieć, że umiejętność jest ogromnie energożerna ponieważ nie dość, że płacimy za aktywację ale również za każdą sekundę 20 pkt energii a gdy zwiększamy obrażenia LPM - 40 punkty energii/s. Można to zmniejszyć do tego stopnia, że jest to prawie nieodczuwalne.



Podsumowując



Tworzenie niewolników, odbijanie obrażeń, pochłanianie życia czy kompletna destrukcja wrogów za pomocą laserów sprawia, że Revenant jest jednym z najlepszych (według mnie) warframe dostępnych w grze. Wszystkie jego umiejętności tak jak w przypadku Nidusa są ze sobą powiązane co daje nam niezły wachlarz metod eliminacji wroga. Jego ogromna mobilność i duża przeżywalność sprawia, że w sprawnych rękach i dobrym buildem potrafi siać zniszczenie na masową skalę.



A co wy sądzicie o Revenancie?

