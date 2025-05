Warframe- Kubrowy

Hej hej, w tym artykule chciałabym poruszyć temat towarzyszy Tenno, jakimi są Kubrowy- czyli pso-podobne stworzenia, zapraszam!

Chciałbym ugryźć temat z nieco innej strony, ponieważ poradników na temat tego, jak zdobyć Kubrowa jest masa. Ja natomiast zamierzam omówić dostępne rasy tych futrzaków, ich główne zalety i przeznaczenie, oraz to dla jakiego typu gracza się nadają.Na początekTen gatunek rozbraja wroga i przynosi właścicielowi łupy wojenne. Jest więc bardziej pasywnym towarzyszem. Nadaje się dla graczy, którzy nie potrzebują zbyt wielkiego wsparcia ale i nie przepadają za szukaniem dropu. Ten zwierzak będzie dla nich idealnym rozwiązaniem.Całkiem słodki prawda? Jednak nie dajcie się zwieść, potrafi ugryźć ;-)Jako następnyTo specjalista od skradania się. Zabija wroga z ukrycia i bezszelestnie. Wprost idealny do misji na cicho, aktywnie wspiera swojego pana, potrafi nawet ukryć go, by niepostrzeżenie razem przemknąć przez korytarz ze strażnikiem. To zwierzak stworzony dla graczy, którzy lubią grać w spokoju, bez hałasu i alarmów. Misje wykonują jako skryci zabójcy bez wzbudzania niepotrzebnej paniki.Trochę jak ten z epoki lodowcowej 0.0Następnym jestTo sporych rozmiarów towarzysz, który nie boi się ostrzału wroga. Jest wytrzymały i groźny. Ma większą tarczę w porównaniu z innymi, a jego przerażający ryk sparaliżuje pobliskich wrogów. To bardzo dobry partner dla graczy, którzy nie boją się tłumu wrogów, są pewni siebie ale chętnie przyjmą wsparcie jakim jest aktywna obecność Kubrowa, najlepiej nadaje się w misjach na głośno, z dużą ilością przeciwników.zabójczo puszysty pieseł!Jako kolejnyTen gatunek jest bardzo rozrywkowy i skory do zabawy, dlatego bardzo dobrze reaguje na komendę "Aport!". Jest idealnym zbieraczem potrzebnych nam zasobów, takich jak np. amunicja. To bardzo inteligentna rasa nadająca się również do zwiadu. Jest więc bardziej pasywnym towarzyszem i nadaje się dla graczy nie lubiących biegać bezsensownie w poszukiwaniu amunicji, Kubrow znajdzie ją za nich.Aport?! Gdzie?! Biegnę!Jako ostatni zostałTego jegomościa zdecydowanie należy bać jeśli nie jest po twojej stronie. To zdecydowanie najagresywniejszy gatunek, zdolny rozszarpać wroga na kawałki. Wręcz stworzony do walki u boku swojego Tenno. Jest idealnym aktywnym towarzyszem, z którym pokonywanie oblężenia pójdzie szybciej niz w samotności. Są bardzo lojalne i niebezpieczne, bywa, że przeciwnik sam ucieka kiedy go zobaczy.Zastanowiłabym się przed pogłaskaniem tego futrzakaTo już wszystkie dostępne rasy Kubrowów, zdecydowanie wszystkie z nich mają w sobie coś unikatowego i niezastąpionego, który najbardziej przypada Wam do gustu? Ja szczerze mówiąc zakochałam się w Sunice.