Warframe- Kavat

Witam, mój poprzedni artykuł poświęciłam Kubrowom, natomiast w tym opiszę pokrótce gatunki innych towarzyszy Tenno, jakimi są Kavaty- czyli koto-podobne zwierzęta w grze Warframe, Zapraszam.

Kavaty to trudniejsze w zdobyciu zwierzęta w tej grze. Nie będę tu opisywać jak je zdobyć, ponieważ mam zamiar pochylić się nad ich różnorodnością, czyli opiszę konkretne gatunki tych stworzeń.Jako pierwszyMożna o nim powiedzieć, że to psotny szczęściarz. Bardzo lubi się bawić i rozrabiać, jednak mimo to okazuje się bardzo dobrym sprzymierzeńcem. Kiedy wyrusza na misję ze swoim właścicielem zapewnia podczas misji przypływ sprzyjającego losu. Jest też idealny podczas cichego przekradania się i zmylania wrogów gdyż tworzy swoją projekcję-klona, a sam przekrada się niezauważony. To dobry kompan dla Tenno lubiących wykonywać misje na cicho.Taki średnich rozmiarów figlarz i psotnik.Następnym jestBardzo lubię przyrównywać go do swojego rodzaju bazyliszka, a to wszystko przez jego spojrzenie i ubarwienie. Możemy o nim nawet przeczytać w kodeksie "Przeszywający wzrok, jest odbiciem morderczych instynktów". Robi wrażenie prawda? Mając go u boku zyskujemy szansę na zadanie obrażeń krytycznych co w walce z silnym przeciwnikiem może okazać się bardzo przydatne. Sam kociak jest w stanie również sam się skutecznie obronić, ponieważ odbija pewną część zadanych mu obrażeń z powrotem we wroga. Bardzo dobry towarzysz dla lubiących walkę Tenno.Nawet z ubarwienia jak bazyliszek!Jako ostatni z udomowionychTen gatunek jest zdecydowanie najciekawszy i najmroczniejszym ze wszystkich, charakteryzuje go wygląd przypominający styl wampira, jego styl życia również jest podobny ponieważ spotkać go można tylko w nocy. Nie da się go oswoić ani wychodować w naturalny sposób jak pozostałe kavaty, da się go uzyskać jedynie poprzez zdobycie DNA. Jego umiejętnością jest zarażanie swoim wirusem. To specyficzny kompan."Prawdziwe dziecko nocy spijające życie"- jak podaje kodeksTo były wszystkie kavaty jakie można zdobyć w grze, jednak istnieją jeszcze dwa gatunki dzikich kavatów.posiada wrodzoną umiejętność kamuflarzu, niewidoczny gołym okiem, żeby go zobaczyć trzeba użyć skanera. To cichy i cierpliwy zabójca, atakuje nagle z ukrycia.trzeba mu przyznać, że jest elegancki i majestatycznyZ kolejinie grzeszy urodą, przypomina trochę łysego kota sfinksa. To rasa opracowana przez Grineer do tropienia i walki z Zainfekowanymi, jest też bardzo wytrzymały jeśli chodzi o obrażenia od ciepła i ognia.Może skradnie komuś serce tak jak łyse kotki ;-)To juz wszystkie rasy kavatów, jakie można spotkać w grze. A wy, którego chcielibyście zdobyć? Mnie osobiście urzeka kicia wampirek.