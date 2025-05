Warframe - Nidus, Pan plagi!

Cześć!

W poniższym artykule zaprezentuję wam postać Nidusa z gry Warframe.



Warframe Nidus ukazał się w grze wraz z aktualizacją 19.05 w dniu 20 grudnia 2016. Jest to jedna z dwóch dostępnych w grze postaci które nie posiadają tarcz a ich przeżywalność bazuje na punktach życia. Bazowe statystyki Nidusa na 0 poziomie wynoszą:

Energia: 100

Pancerz: 300

Szybkość sprintu: 1,0

Tarcza: 0

Życie: 150

Postać Nidusa wzorowana była na pladze, o czym świadczy wygląd jego oraz jego umiejętności. Jako, że Nidus nie posiada tarcz, jego punkty życia regenerują się tak jak tarcze. Warto zauważyć że Nidus jest jedynym warframe który permanentnie zmienia swój wygląd wraz z postępem walki - Nidus osiągając 10 poziomów mutacji ewoluuje zmieniając swój wygląd (oczywiście gdy umrzemy i stracimy wszystkie poziomy mutacji wygląd nidusa wraca do pierwotnego stanu aż do momentu w którym znowu będziemy mieli na liczniku 10 poziomów mutacji). Jest to również pierwsza postać w grze której umiejętności nie korzystają tylko z punktów energii ale także z licznika mutacji.







Schemat Warframe



Schemat Nidusa otrzymujemy po ukończeniu misji „Gambit Glasta” którą rozpocząć można rozmawiając z Ergo Glastem, przywódcą Sekwencji Perrin (jednym z 6 głównych syndykatów dostępnych w grze), którego znaleźć można na każdym przekaźniku. Warto zaznaczyć, że jest to zadanie poboczne więc aby odblokować możliwość dostania tej misj trzeba się trochę napracować wykonując kilka zadań głównych. Zacznijmy od tego że gracz musi posiadać trzeci poziom mistrzostwa aby zacząć pierwszą misję oraz 5 poziom mistrzostwa aby ukończyć ostatnią misję prowadzącą do zadania w którym dostaniemy schemat Nidusa. Pierwszym krokiem jest ukończenie zadania „Natah”. Wykonanie tego questa odblokuje misję „ Drugi Sen” za którego skończenie dostaniemy zadanie „Wewnętrzna Wojna”. Jak widzicie odblokowanie zadania „Gambit Glasta” jest czasochłonne nie mniej jednak zachęcam do zrobienia go ponieważ Nidus jest (według mnie) jednym z najlepszych warframe dostępnych w grze.

Schematy części



Wszystkie schematy potrzebne do zbudowania Nidusa czyli schemat neuroptyki, systemów i powłoki zdobyć możemy na palniecie Eris z zadania recykling plagi Oestrus. Mamy 14,29% szans na dostanie każdego schematu po ukończeniu rotacji C (czyli po ukończeniu każdej czwartej rundy zadania w myśl zasady rotacje AABCAABC… czyli rundy 1,2,3,4,1,2,3,4,….itd.).

Umiejętności





Zacznę od umiejętności pasywnej ponieważ jest ona ważna do zrozumienia na czym polega (moim zdaniem) fenomen Nidusa. Cytując z gry „Jeśli Nidus posiada na liczniku Mutacji, przynajmniej 15 punktów, w momencie swojej śmierci, te 15 punktów zostaje zużytych zapewniając 5 sekund niewrażliwości i przywrócenie 50% życia.”. Ale czym jest mutacja? Nidus jest panem plagi tak więc jego umiejętności opierają się na pladze a głównym atutem jest mutacja oraz licznik mutacji. W sumie można zdobyć 100 poziomów mutacji czyli można by powiedzieć że posiadając 100 poziomów mutacji Nidus może być nieśmiertelny 6 razy przy czym w trakcie tego możemy zdobywać kolejne punkty mutacji jeżeli umiejętność pasywna zabierze nam 15 poziomów mutacji. Można by śmiało stwierdzić, że Nidus jest konkretnie OP i w sumie tak jest jeżeli faktycznie umiemy nim grać. Ale jak zdobyć poziom mutacji?

I tu przechodzimy do pierwszej umiejętności.



1. Patogen

Jest to główny skill zwiększający nam licznik mutacji. Nidus „tupiąc” w ziemię uwalnia grzybiczą narośl w linii prostej uszkadzając każdego wroga który stanie na jej drodze. Za każdego trafionego wroga Nidus otrzymuje 1 punkt mutacji. To bardzo ważne, trafienie a nie zabicie. Nie ważne czy zabijesz wroga czy nie i tak otrzymasz punkt mutacji. Aby zwiększyć poziom mutacji potrzeba pięciu punktów mutacji. W sumie można zdobyć 100 poziomów mutacji czyli de facto trzeba trafić wroga 500 razy za pomocą pierwszej umiejętności. Trudne? Wbrew pozorom bardzo proste jeżeli dojdzie do tego umiejętność nr 2 i 3. Ale o tym później. Warto też wspomnieć, że kosz energii na 30 poziomie to 40 a za każdego wroga trafionego umiejętnością otrzymacie zwrot 10 punktów energii. Im więcej posiadamy poziomów mutacji tym większe obrażenia zadajemy.

2. Larwa

Umiejętność polega na przyzwaniu zainfekowanego guza który strzela mackami w każdego wroga za zasięgu działania skilla przyciągając ich do siebie i unieruchamiając ich na czas działania umiejętności.

Jest to perfekcyjny sill do grupowania przeciwników . Wystarczy użyć go i w jednej chwili wszyscy wrogowie którzy byli porozstawiani w sporych odległościach od siebie zostaną przyciągnięci w jedno miejsce i unieruchomieni a my możemy spokojnie spamować pierwszą umiejętnością i nabijać punkty mutacji. Dzięki tej umiejętności w miarę szybko można zdobyć pierwsze 15 poziomów mutacji co zapewni nam przynajmniej jedną nieśmiertelność. Koszt umiejętności na 30 poziomi to 25 punktów. Ale żeby nie było za kolorowo jest pewne ograniczenie w używaniu tej umiejętności. Jak tylko użyjemy larwy i zostanie złapany chociaż jeden wróg, pozostanie ona w użyciu tak długo aż skończy się jej czas trwania lub gdy zostaną zabici wszyscy wrogowie złapani przez jej macki. Tak więc należy z rozwagą używać tej umiejętności.



3. Pasożytnicze łącze



Trzecia umiejętność pozwala Nidusowi na połączenie się za pomocą „liny” z wrogiem lub z sojusznikiem i od tego zależeć będzie działanie umiejętności. Gdy Nidus użyje pasożytniczego łącza na sojuszniku oboje otrzymują premię zwiększającą obrażenia natomiast użycie łącza na wrogu unieruchomi go i sprawi, że część obrażeń zadanych nam zostanie przekierowana na wroga. Dodatkowo, co chyba najważniejsze, za każdym razem kiedy jesteśmy połączeni z wrogiem i użyjemy pierwszej umiejętności, patogen wystrzeli również z naszego unieruchomionego wroga w dokładnie tą stronę w którą my użyliśmy umiejętności. Pozwala to na dwukrotnie szybsze zdobywanie punktów mutacji. Na 30 poziomie bazowe zwiększenie obrażeń wynosi 25% natomiast przekierowanie obrażeń to 50%. Jest to idealny sill do grania solo gdyż jego czas trwania wynosi 60 sekund więc wystarczy użyć go na mocnym przeciwniku a większość obrażeń zostanie przekierowana a my spokojnie możemy grać dalej. Jest jedno „ale”. Umiejętność ma ograniczony zasięg dlatego jeżeli oddalimy się za bardzo łącze zostanie przerwane a my stracimy korzyści z niego płynące. Osobiście uważam, że używanie tego skilla na sojusznikach trochę mija się z calem ponieważ sojusznik nadal może się poruszać i bardzo łatwo o zerwanie łącza natomiast wróg zostaje unieruchomiony i łatwiej kontrolować odległość między nami. Bardzo istotnym faktem jest, że ta umiejętność nie wymaga punktów energii tylko 1 pozom mutacji (5 punktów mutacji).



4. Wygłodniały

Ostatnia umiejętność Nidusta przyzywa obszar pokryty plagą z którego wychodzą larwy atakujące i wskakujące na wrogów. Przytrzymanie klawisza pierwszej umiejętności (nie kliknięcie, tylko przytrzymanie) pozwala na podgląd na których przeciwników wlazły robaki, natomiast kiedy użyjemy pierwszej umiejętności na przeciwniku na którym znajdują się larwy, eksplodują one zadając obrażenia każdemu wrogowi znajdującemu się w pewnej odległości od wroga na którym były larwy. Dodatkowo zyskujemy punkt mutacji za każdego wroga na którego podziałała eksplozja robaka. Ponadto gdy Nidus stoi w obrębie obszaru zyskuje regenerację zdrowia która bazowo wynosi 20/s na 30 poziomie. Umiejętność ta kosztuje nas trzy poziomy mutacji.W połączeniu z trzecią umiejętnością rzuconą na wroga oraz z dobrymi modami obrony i dużą liczbą poziomów mutacji Nidus stojąc w obrębie obszaru wygłodniałego staje się praktycznie niezniszczalny. Oczywiście wraz z upływającym czasem gry jest coraz trudniej nie mniej jednak jest ot niesamowite combo.

Według mnie Nidus jest bardzo dobrym warframe z niesamowicie wysoką przeżywalnością. Jest to postać której wszystkie umiejętności są idealnie do siebie dopasowane i współgrają ze sobą przez co gra nim jest jeszcze przyjemniejsza. Ponadto jest on często wybierany przez graczy solo oraz pod drop Endo (potrzebnego do ulepszania modów) dzięki umiejętności grupowania wrogów.

A co wy sądzicie o Nidusie?

Dajcie znać w komentarzach! :)