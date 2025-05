War Thunder – Nowe pojazdy i mapy

Marcowa aktualizacja Sky Guardians wniosła do gry wiele ulepszeń zarówno od strony wizualnej jak i technicznej. Dzisiaj jednak przyjrzymy się głównie najbardziej ekscytującej części nowego contentu jaką są nowe pojazdy, lokacje i misje!

Pierwsze okręty francuskiego drzewka rozwoju floty, ulepszone efekty graficzne i optymalizacja struktury danych, a także mechanika katapultowania w wielu nowoczesnych samolotach.

Gigantyczny Char 2C, zwinny śmigłowiec AH-6M i pierwszy francuski krążownik lekki Duguay-Trouin należą do 43 nowych i zaktualizowanych pojazdów.

Do tego wszystkiego mamy teraz okazję zagrać na zimowych wersjach lokacji Siewiersk, Ardeny i Linia Maginota. Czeka na nas również nowa lokacja w Pirenejach dla fanów lotnictwa oraz wiele poprawek i ulepszeń!









Pojazdy opancerzone





Każdy kraj zostanie wzbogacony o nową maszynę!





Nowe pojazdy według kraju:

Stany Zjednoczone: T1E1

Niemcy: T-72M1, Sd.Kfz.222

ZSRR: Pancyr-S1, M53/59

Wielka Brytania: Challenger 2E, Churchill NA75

Japonia: Typ 16 First Production Serie (FPS)

Chiny: ZTS63, Sd.Kfz.222

Włochy: Ariete AMV PT1

Francja: Char 2C

Szwecja: ItPsV 90

Izrael: Merkawa 4 LIC







Samoloty









Nowe pojazdy według kraju:

USA: F-4S (jako część zestawu), F-16A ADF (ulepszony model)

Niemcy: MiG-29A, Hunter F.58

ZSRR: Jak-141, I-15bis Krasnołucki (premium)

Wielka Brytania: Tornado F.3, Beaufighter Mk.VIc (aktualizacja modelu), Beaufighter Mk.X (aktualizacja modelu), Beaufighter Mk.21 (aktualizacja modelu), Lancaster Mk.I (aktualizacja modelu), Lancaster Mk.III (aktualizacja modelu)

Japonia: F-16AJ

Chiny: F-84G-31-RE (premium)

Włochy: F-16A ADF (ulepszony model), P-47D-30, Ro.44

Izrael: Kurnass 2000







Helikoptery





W aktualizacji czeka na nas nawet nowy helikopter AH-6M „Bird”!









W zręcznych rękach stanie się potężnym ptakiem, który budzi strach na polu bitwy!

Flota





10 nowych statków, w tym potężny USS Nevada i długo oczekiwany francuski MN Aigle i Duguay-Trouin!



Nowe pojazdy według kraju:

USA: USS Des Moines (jako część zestawu), USS Nevada

Niemcy: Pfeil

ZSRR: MPK 204

Wielka Brytania: HMS Whitby (jako część zestawu) HMCS Terra Nova

Francja: MN Aigle (jako część zestawu) Duguay-Trouin (jako część zestawu)

Japonia: IJN Nenohi (w zestawie)

Włochy: RN Duilio



Nowe lokacje i misje



Dodano zimową wersję lokalizacji Siewiersk.

Do rotacji dodano zimowe wersje lokalizacji Ardeny i Linia Maginota.

Dodano nową lokację lotniczą „Pireneje”.

Dodano misję „[Burza] Górskie Doliny” w nowej lokacji „Pireneje”.

Dodano misję „[Burza] Synaj”, prezentowaną w dwóch wersjach: normalnej i dla początkujących.

Dodano nowe misje dla lotnictwa RB:

[Operacja] Wietnam

[Operacja] Synaj

[Operacja] Ładoga. Zima 1941

[Operacja] Moskwa

[Operacja] Pireneje



Zmiany w lokacjach i misjach



W niektórych misjach pojawiła się nowa pozycja lotnisk, przeznaczona dla najwyższych rang lotniczych. Lotniska w tych misjach znajdują się w odległości 46 km od centrum misji (odległość może ulec zmianie w zależności od opinii graczy, a także w wyniku zbierania statystyk):

[Operacja] Wietnam

[Operacja] Synaj

[Operacja] Moskwa

[Operacja] Pireneje

[Operacja] Wzgórza Golan



Wprowadzono zmiany w punktach odradzania w misjach morskich. Zwiększono odległość między nimi. Same punkty są uformowane w kolumny zamiast rzędy. Kierunek poruszania się został zmieniony na korzystniejszy dla gracza.

Zmiany pojawiły się w następujących misjach morskich:

Fidżi [Dominacja]

Zatoka Afrykańska

Zielona Zatoka

Ziemia Ognista

Wyspy Palau [Dominacja]

Wyspy Aleuckie



W misji morskiej „[Dominacja] Ziemia Ognista (flota)” wprowadzono następujące zmiany:

Zredukowano strefę walki.

Zachodnie punkty startowe małej floty obu drużyn zostały przesunięte na wschód, do linii punktu przejęcia „A”.

Dodano nową misję powietrzną „[Konfrontacja] Synaj”.

Działa przeciwlotnicze na lotniskach odnawiają się teraz po zniszczeniu co 10 minut (każde działo przeciwlotnicze ma indywidualny licznik czasu, który odlicza czas po zniszczeniu).



Wymieniona ilość zmian jest naprawdę pokaźna, jednak jest to zaledwie kropla w morzu całej aktualizacji. Obejmuje ona mnóstwo poprawek technicznych, ulepszone udźwiękowienie, ulepszone efekty wizualne (np. trawa powiewająca na wietrze czy osmolenie skrzydła samolotu od płonącego silnika), zmiana rangi niektórych pojazdów, naprawę błędów oraz wiele więcej!Nowa zawartość z pewnością zachęci obecnych graczy do dalszej walki na polu bitwy War Thunder i być może przekona również nowych do wypróbowania tego fantastycznego symulatora maszyn wojennych!