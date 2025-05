War Thunder - podstawy

Jeśli poszukujesz realistycznej, emocjonującej oraz pełnej dobrej zabawy gry, świetnie trafiłeś! W tym artykule przedstawię ci podstawy oraz omówię

grę War Thunder.

Artykuł ten podzielę na 4 następujące części: omówienie, podstawy, grafika oraz mapy. A więc zaczynajmy!jest to bardzo realistyczna gra polegająca na toczeniu bitew zarówno w powietrzu, wodzie oraz na lądzie. Grając w grę może poczuć się niczym na prawdziwym polu bitwy, maszyny którymi może posługiwać się gracz są wzorowane na prawdziwych które kiedyś toczyły bój.Lokacje w których gramy są wykonane z jak największą dbałością o szczegóły. W grze istnieje również realistyczna mechanika dostawania obrażeń, przebijania pancerza oraz wykonywania strzałów.Na samym początku naszej rozgrywki musimy wybrać kraj jakim chcemy grać, do wyboru mamy takie kraje jak: Stany Zjednoczone Ameryki (USA), Niemcy, ZSRR, Wielką Brytanię, Japonię, Chiny, Włochy, Francje oraz Szwecję. Każdy z tych krajów ma zarówno mocne jednostki jak i te słabe, wybór jaki kraj wybierzecie zależy od was :). Kolejną ważną rzeczą jaką musimy zrobić jest wybranie czy chcemy grać głównie samolotami, czołgami, marynarką lub mniejszymi łódkami. Oczywiście wszystko można zmienić w dowolnym momencie naszej rozgrywki co daje swobodę graczowi.Następnym ważnym aspektem gry jest wybór trybu, według mnie najlepiej gra się na klasycznym trybie, lecz można grać też na super realistycznym trybie w którym mamy widok z 1 osoby i znacznie więcej (cięższych) funkcji.3.Grafika w War Thunder jest wykonana znakomicie, realistyczna grafika może sprawić że gracz czuje się jakby sam zasiadał w maszynie wojennej i toczył bitwę. Gdy jedziemy czołgiem po śniegu, zostają na nim ślady gąsienic, natomiast gdy przedzieramy się przez rzekę woda bardzo realistycznie faluje. Po wjechaniu czołgiem w drzewo lub mniejszy mniej wytrzymały obiekt złamie się on lub rozsypie w drobny mak.W całej grze dostępne jest naprawdę wiele map z czego każda zrobiona jest bardzo precyzyjnie. Mapy występują w 4 różnych wersjach: mapy pustynne, mapy wodne (do gry okrętami wojennymi), mapy zalesione oraz mapy miastowe. Są też mapy dla samolotów lecz są to zwykle mapy bardzo górzyste lub bardzo nizinne. Same mapy mają różne wielkości, niektóre większe, niektóre mniejsze lecz na każdej można bawić się tak samo dobrze.Czy warto zagrać w grę War Thunder w 2023 roku? Według mnie tak! Gra ma świetną grafikę, pojazdy wzorowane na realnie istniejących oraz sporą społeczność zawsze chętną do gry!Dziękuję za uwagę! Jeśli ci się spodobało zostaw 5/5 oraz dobry komentarz. Kapelusz!