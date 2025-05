War Thunder - Jaka nacja jest najlepsza?

Nie wiesz jaka nacja będzie dla ciebie najlepsza? Jeśli tak, to świetnie trafiłeś! Zapraszam do przeczytania artykułu właśnie na ten temat:

w tym artykule powiem ci jakie mocne strony ma każda z nacji oraz dlaczego to właśnie nią powinieneś wybrać lub jej unikać.Szwedzkie czołgi nie należą do tych najlepszych, jednak nie należą też do tych najsłabszych. Niektóre z Szwedzkich czołgów cechuje dość nietypowy wygląd, jednak nie sprawia to że są one w jakiś sposób lepsze od pozostałych. Szwedzka marynarka oraz Szwedzkie siły powietrzne też nie są najgorsze jednak nie polecam ich zbytnio na początek (są lepsze wybory).Są lepsze nacje od tej, lecz nie jest ona najgorsza.Francuskie czołgi podobnie jak szwedzkie specjalnie nie wyróżniają się niczym specjalnie. Nie są one nie wiadomo jak złe jednak według mnie są nieco gorsze od Szwedzkich. Francuska marynarka oraz Francuskie siły powietrzne też są raczej średnie. Podsumowując: podobnie jak z Szwedzkimi, są lepsze.Średnio opłaca się grać tą nacją.Stany Zjednoczone Ameryki, wiele początkowych czołg nie jest zbyt dobra, jednak późniejsze czołgi sieją pogrom na polu walki. Jednak dojście do dobrego czołgu z nacji USA jest czasochłonne i może zniechęcić nowych graczy do gry. Marynarka USA jest dosyć dobra, jednak ja preferuję grać czołgami lub samolotami. Siły powietrzne USA na początku tak samo jak czołgi nie zachęcają do gry lecz potem amerykańskie myśliwce sieją postrach wśród wrogów.Warto, jednak na początku jest zniechęcająco i niezbyt ciekawie.Niemieckie czołgi są raczej średnie z wyjątkiem niektórych lecz nie są takie złe. Niemiecka marynarka również jest raczej średnia. Za to Niemieckie siły powietrzne są znakomite szybkie, zwinne, silne, właśnie takie słowa definiują niemieckie siły powietrzne. Podsumowując: Warto używać sił powietrznych Niemiec.ZSRR, nacja ta posiada raczej najlepsze czołgi dostępne w grze. Większość czołgów ma średnią wytrzymałość, ale za to posiada ogromną siłę ognia, jeden precyzyjny strzał jest wstanie zniszczyć nawet silniejszego od nas wroga. Flota ZSRR jest wytrzymała ale z pewnością posiada mniejszą siłę ognia od czołgów. Samoloty ZSRR są dosyć średnie.Warto grać ZSRR na początku naszej rozgrywki.ZSRR:To było by na tyle w tym artykule, mam nadzieję że był on dla ciebie przydatny, oraz spodobał ci sie