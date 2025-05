Dobrze wiem, że grając w fortnite, chciałbyś wygrać grę albo chociaż dobrze sobie poradzić i upaść na wysokie miejsce. No cóż... Jest szansa, że tak będzie, ale jest i taka, że tak nie będzie. W tym zestawieniu pokażę wam top 5 śmierci w fortnite, które bolą najbardziej. Zachowajcie w pamięci, że to wszystko to tylko moja opinia, a jeśli znacie gorszy sposób, by umrzeć, który powinien się tu pojawić, napiszcie w komentarzu. W tym zestawieniu nie uwzględniam też bardzo starych sposobów na śmierć, których nie ma już w grze.

5. Śmierć w ogniu



Z początku śmierć w pożarze może wydawać się epicka i jak coś, co pojawiłoby się w wysokobudżetowym filmie akcji, ale kiedy już do tego dojdzie, nie jest to najfajniejsze. Uciekanie z płonącego budynku może wyglądać fajnie, ale jak już się przekonasz, że nie masz jak uciec, czar pryska. W fortnite jest zdecydowanie dużo sposobów by coś podpalić - od słoika ze świetlikami do wybuchających kanistrów z benzyną. Jedyna rada, którą mogę ci dać, abyś tak nie skończył to: nie stój przy kanistrach (szczególnie na stacji benzynowej), kiedy wiesz, że ktoś może na ciebie celować.





4. Bycie przejechanym



Przejeżdżanie innych osób w fortnite to satysfakcjonujące przeżycie, chyba że to ty jesteś tym przejechanym. Co prawda, od kiedy wprowadzono sprint i wspinanie to nie łatwo kogoś przejechać, ale i tak się to zdarza. Bycie przejechanym przez ciężarówkę łatwo uniknąć, ale bycie przejechanym przez kilku kumpli, którzy zrobili sobie wyścig najszybszymi autami... Oj, to trudno uniknąć. Jedyne rady, które mogę ci dać, abyś tak nie skończył to: w miastach szybko wskakuj na dach i strzelaj do kierowcy z góry, a jak jesteś na pustkowiu, to próbuj szybko biegać na boki, przeskakiwać auto oraz spróbować na nie wskoczyć.





3. Śmierć od upadku



Śmierć od upadku zdarza się co chwilę, niezależnie od tego, co się tak naprawdę wydarzyło. Mogłeś m.in.: przytrzymać zły przycisk lecąc helikopterem, potknąć się na sterowcu, mogli zniszczyć budynek, na którym stałeś czy też po prostu nie wyszedł ci ślizg. W przeciwieństwie do innych śmierci w tym zestawieniu, w tym przypadku śmierć boli najbardziej przed ekranem końcowym, już, kiedy spadasz, czujesz się, jakbyś przegrał. Jedyna rada, którą mogę ci dać, abyś tak nie skończył to: Nie próbuj kozaczyć oraz pamiętaj, że spadając z dużej wysokości, umierasz.





2. Snajper



W momencie, w którym niczego się nie spodziewasz, myślisz, że jesteś bezpieczny, ale on zawsze będzie schowany w krzakach na totalnym odludziu, tylko po to, żeby wziąć twój loot. Czasami po jednym strzale już nie żyjesz, ale jeśli Snajper nie trafi to i tak pewnie umrzesz od drugiego strzału. Sama broń oraz pojedynki snajperskie są dobre, o ile nie jesteś pośrodku kilku ogromnych drużyn złożonych z samych snajperów, bo kto by w kogo nie celował to i tak ty pierwszy dostaniesz kulę, a najgorzej jest jak, nie masz gdzie uciec albo goni cię strefa. Nie mam rady, którą mógłbym ci dać, bo gdziekolwiek nie będziesz to i tak możesz skończyć od snajpera.





1. Strefa



Na całej mapie dzieją się pojedynki na snajperki, shotguny lub nawet karabiny czy kilofy. Ludzie przejeżdżają innych, palą domy, w których ktoś jest, spadają z wysokości, a ty umierasz od byle burzy... Jedyne rady, które mogę ci dać to: patrz na mapę i nie walcz z wrogami, jak cię strefa goni.



Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.





Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR