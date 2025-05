Po co grać poważnie jak jakiś biznesmen, jak można grać na luzie i dla śmieszków. W tym artykule przedstawię wam top 5 najśmieszniejszych skinów w fortnite. Zachowajcie w pamięci, że to wszystko to tylko moja opinia, a jeśli znacie skina, który powinien się tu pojawić, napiszcie w komentarzu.

5. Twistie & Bendie (oficjalne tłumaczenie: Przekrętka & Wyginek)

Te dwa skiny wyglądające jakby zostały zabrane prosto ze stacji benzynowej, są prześmieszne i kreatywne, bo kto by wpadł na pomysł, aby zamienić ogromne kiwające się na boki balony na humanoidalne postacie z głupkowatymi twarzami walczące na polu bitwy. Co prawda dużej ilości osób nie spodobał się design tych oto postaci i można to zauważyć na wielu stronach z ocenami graczy itp., ale według wielu osób (w tym mnie) te skiny są śmieszne i spełniają swoją funkcję bycia głupkowatym skinem, wyglądającym jakby nadmuchany balon ożył. Oba te skiny zostały wprowadzone do sklepu fortnite podczas sezonu 7 po 1,200 V-Dolców oddzielnie.Ten już kultowy burgerek z wystawionym językiem może poprawić dzień nie jednej osobie. Dużo graczy fortnite pokochało burgerka, bo ten zawsze wygląda, jakby miał wywalone na wszystko, co się wokół niego dzieje. Jest on świetny w swojej głupkowatości i wyglądaniu niepoważnie. Burgerek został dodany do sklepu fortnite w sezonie 5 za 1,500 V-Dolców.Strasznie dużo graczy pokochało tego słodkiego i śmiesznego, futrzanego grubaska z wyrazem twarzy wyglądającym jakby czegoś nie zrozumiał. Co prawda skin ten bardziej pasuje do zestawienia „Top 5 najsłodszych skinów w fortnite” (możecie oczekiwać), ale kiedy się na niego patrzy, to nie da się określić czy jest tylko słodki, czy też śmieszny. Fakt, że nie wiadomo czy jest grubaskiem, czy ma po prostu aż tak dużo futra sprawia, że jest on jeszcze śmieszniejszy, bo każdy może go interpretować, jak chce - jako słodkiego grubaska, albo pociesznego futrzaka. Guff (oficjalne tłumaczenie: Zadziorny Futrzak) został dodany do sklepu fortnite w sezonie 2 rozdziału 2 za 1,200 V-Dolców.Po co komu być parówką jak można być stylową kiełbą w jeszcze bardziej stylowej bułie? Jeśli graczom wystarczył banan to dlaczego miałby im nie wystarczyć stylowy hot-dog? Samo zrobienie chodzącej parówy byłoby fajne i śmieszne, ale zrobienie jej jakby miała występować w teledysku rapera z lat 2000 sprawiło, że gracze zakochali się w tym skinie. Co jak co, ale kto by się spodziewał, że Epic Games doda parówę w bułce ubraną w stylowy outfit? Kiełbas został wprowadzony do sklepu fortnite w sezonie 1 rozdziału 2 za 1,200 V-Dolców, ale można go też kupić w zestawie zatytułowanym jako „The Brat Bundle” (oficjalne tłumaczenie: Zestaw Kiełbas) za 1,600 V-Dolców, w którym znajduje się też animacja spadania „Loose Links” (oficjalne tłumaczenie: Cztery Pęta), zbierak „Knockwurst” (oficjalne tłumaczenie: Kiełbasa Bojowa) oraz plecak „Duffle Dog” (oficjalne tłumaczenie: Hot-Dog). Kiełbas ma też wariant bez czapki.Jak to jest być najśmieszniejszym skinem? Dobrze? No cóż, ta oto rybka może pochwalić się nie tylko byciem najśmieszniejszym skinem, ale i jednym z najważniejszych w całej grze. Ten oto rybek doczekał się popularności podobnej do skórka, która sprawiła, że tak samo, jak nasz ukochany bananek - rybek doczekał się ważnej roli w fabule fortnite oraz paru skinów bazowanych na nim. Co jak co, ale ten rybi ryjek nie mógł nie doczekać się sporej popularności. Jego karykaturalna figura, specyficzna postawa ciała, zadowolony, a czasem zakłopotany wyraz twarzy, świetnie dobrane kolory, dobre wyczucie momentu dodania go oraz śmieszny kształt głowy w porównaniu do reszty ciała sprawiły, że rybek jest skinem, który powinien mieć każdy kto lubi śmieszne skiny. Paluch rybny został dodany do sklepu fortnite w sezonie 7 za 1,200 V-Dolców, ale można go też kupić w zestawie „Fishstick Bundle” (oficjalne tłumaczenie: Zestaw Paluch Rybny) za 2,000 V-Dolców, w którym znajdziemy też plecak „Saltwater Satchel” (oficjalne tłumaczenie: Sakwa Solanki), lotnię „Coral Cruiser” (oficjalne tłumaczenie: Koralowy Krążownik), zbierak „Bootstraps” (oficjalne tłumaczenie: But Na Kiju) oraz 3 malowania, a są to: „Slippery” (oficjalne tłumaczenie: Śliskie Łuski), „Fishy” (oficjalne tłumaczenie: Rybie Łuski), „Fish Face” (oficjalne tłumaczenie: Rybie Łebki). Sam skin Palucha Rybnego ma też 3 pozostałe warianty (poza standardowym), a są to: „Pirate” (oficjalne tłumaczenie: Pirat), VR, World Cup.Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR