Top 5 najdroższych zestawów Lego z Minecraft

Firma Lego przez lata nawiązywała współprace z największymi filmami, grami oraz z innymi popularnymi mediami, ale dzisiaj zamierzam się skupić tylko na zestawach Lego, które związane są z Minecraft, i to w dodatku skupię się na tych najdroższych, najbardziej rozbudowanych. Zestawienie oparte jest na zestawach Lego Minecraft dostępnych na polskiej wersji oficjalnej strony Lego. I takim sposobem przechodzimy do zestawienia.

Ten zestaw lego o cenie 329,99 złotych polskich prezentuje nam scenę najazdu Pillager'ów (chodzi o tytułowych złosadników) na spokojną wioskę, której zamierza bronić zamaskowany obrońca, który wciela się tu w rolę gracza z gry. Lokacja z zestawu składa się z domku Villagera (osadnika) z małą farmą przed nim (która pewnie należy do wieśniaka mieszkającego w tym domku) oraz ze stoiska, obok którego jest skrzynka z rybą oraz narzędziami, które w tej scenie użyte mogą zostać do obrony wioski, z drzewa przypominającego te z sawanny oraz stojaku na zbroję z diamentowym hełmem, oraz napierśnikiem. Należy też wspomnieć, że domek ma udekorowane wnętrze, w którym znajdziemy łóżko, stół rzemieślniczy, piec, biblioteczkę oraz doniczki z kaktusami będące w oknach. Postacie, które pojawiają się w tym zestawie to dwóch Villager'ów (wieśniaków/osadników), świnia, kot, gracz/obrońca wioski, dwóch Pillager'ów (złosadników), z których jeden ma siekierę, a drugi, który jest przywódcą, ma sztandar i kuszę, oraz największa i przez to najważniejsza postać, która się tu pojawia, to Ravager (dewastator), który jest wierzchowcem złosadnika przywódcy oraz ma funkcję otwieranych ust tak samo, jak to robił w grze podczas atakowania gracza.Zestaw „Kreatywny warsztat 3.0” o cenie 379,99 złotych jest niczym innym jak dużym zbiorem klocków, kilku postaci oraz przedmiotów takich jak na przykład pochodnie albo marchewki, które pojawiają się też w innych zestawach z Minecraft. Z tego oto „zbioru klocków” można ułożyć jedno z trzech przygotowanych wcześniej do zrobienia budowli (które można zobaczyć na przykład na opakowaniu zestawu), na których zrobienie chyba dostajemy instrukcję, ale nawet jak nie to można znaleźć takową instrukcję online, albo możemy też zbudować swoją własną budowlę z Minecraft za pomocą klocków, które otrzymujemy w tym zestawie. Jednak moją ulubioną zaletą jest możliwość odwzorowanie swojego Minecraft'owego domku z pomocą klocków Lego. Zestaw poza klockami, narzędziami i innymi przedmiotami z gry zawiera też pięć postaci, a są to: Steve (główna męska postać z Minecraft), Alex (główna żeńska postać z Minecraft), świnia, zombie oraz creeper.Zestaw „Czerwona stodoła” o cenie 479,99 złotych ukazuje nam scenę z pewnej czerwonej stodoły, która pełni również rolę stajni, obok ma małe uprawy jedzenia, a na strychu jest przygotowane miejsce do spania oraz trochę jedzenia, czyli jabłek i siana (siano oczywiście dla zwierząt). Sama stodoła ma również funkcję niczym z jakiegoś domku dla barbie, czyli możliwość otworzenia jej w połowie, tak aby można było zobaczyć wnętrze oraz przesiadujące tam zwierzęta. Postacie pojawiające się w tym zestawie to: dzieciątko zombie ujeżdżające kurczaka, gracz/pomocnik w uprawie, wieśniak/osadnik o wariancie, który niestety nie pojawia się w żadnej grze, ale wygląda tak fajnie i kolorowo, że powinien się był w jakiejś pojawić, koń o brązowo-białym ubarwieniu, koza oraz dorosła krowa z (prawdopodobnie) swoim dzieckiem.Zestaw „Nowoczesny domek na drzewie” o cenie 569,99 złotych przedstawia domek w stylu modern z dużą liczbą udekorowanych pokoi zbudowany na drzewie, które służy jako jego fundamenty. Same pokoje i z zewnątrz i z wewnątrz prezentują się bardzo ładnie i zestaw ten będzie świetnym wyborem, jeśli lubicie budynki w stylu nowoczesnym. Muszę też zaznaczyć, że pokoje można zdjąć łatwiej niż w przypadku normalnej budowli Lego i to pewnie jest jednym z powodów, przez które cena tego zestawu jest taka wysoka. No i jeżeli ktoś jest ciekawy to drzewo, na którym zbudowany jest domek to drzewo dżunglowe, które można spotkać na biomie dżungli w Minecraft. Sam zestaw zawiera siedem postaci, a to: szary kot, dwa kurczaki, zombie, naładowany creeper (oczywiście piorunem naładowany, aby nie było żadnych nieprzyzwoitych skojarzeń) oraz dwie postacie, które odgrywają rolę graczy, do których należy owa budowla.Zestaw „Wioska lamy” o cenie 629,99 złotych to aktualnie najdroższy zestaw Lego Minecraft dostępny na polskiej wersji oficjalnej strony Lego, jaki udało mi się znaleźć. Przedstawia on ogromny budynek w kształcie lamy znajdujący się pośrodku wioski położonej w sawannie i w dodatku podczas najazdu podobnego do tego z zestawu Lego, który znajduje się na miejscu piątym tego rankingu. Oprócz samego budynku w kształcie lamy jest w tym zestawie również stoisko wieśniaka/osadnika o profesji, której nie jestem w stanie rozpoznać, stoisko wieśniaka/osadnika o profesji zbrojmistrza, drzewo z sawanny, małe uprawy jedzenia, studnia, zagroda dla lam. Sam budynek w kształcie lamy można łatwo otworzyć w połowie tak samo, jak czerwoną stodołę na miejscu trzecim w moim rankingu, ale można do niego zaglądać również z góry, a w tym oto budynku można znaleźć biblioteczki, akwarium z rozdymką, głowę creepera, łóżka, dywany, krzesła, świeczkę, balkon, który co prawda nie znajduje się w środku, ale można do niego wyjść oraz małe biurko z (chyba) mapą, które znajduje się na miejscu szyi lamy. No i trzeba wspomnieć o tym, że lama ma taki mechanizm, że jakby pluje z ust. Postaci, które pojawiają się w tym zestawie, jest dziesięć, a są to: wieśniak/osadnik o profesji, której nie potrafię rozpoznać, wieśniak/osadnik o profesji zbrojmistrza, złosadnik z siekierą, złosadnik przywódca ze sztandarem i kuszą, dwie lamy, z których jedna ma brązowe, a druga białe ubarwienie (i chyba jest dzieckiem), dwóch graczy, z których jeden wygląda jak rycerz, mała owieczka z różową wełną oraz rozdymka, która nie została policzona przez Lego, ale została przeze mnie.Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR