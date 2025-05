Top 5 Najbardziej popularnych mobów z Minecraft

Minecraft ma naprawdę dużo mobów. Niektóre z nich doczekały się sporej popularności i stały się bardzo rozpoznawalne. Dzisiaj (czy kiedy tam to czytacie) skupię się na najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych mobach w Minecraft, nie patrząc na to, czy są fikcyjne, czy prawdziwe. Zestawienie mobów oparte jest na opiniach graczy Minecraft z różnych serwisów.

Wither nigdy nie był priorytetowym bossem w Minecraft, bo nie trzeba go pokonać, aby przejść grę tak jak w przypadku Ender Dragona, ale pomimo to pełni w Minecraft ważną rolę. Wither zawsze w sercach graczy był i będzie bardzo ważnym mobem. Dużo z graczy Minecraft jeszcze około 7-9 lat temu kłóciło się w szkołach, który z nich jest lepszy i który wygrałby walkę - Ender Dragon czy Wither. Wiele osób pewnie się ze mną nie zgodzi i kompletnie to szanuję, bo nie każdy miał z tym mobem takie wspomnienia, ale ja twierdzę, że jest to zbyt ważny mob w sercach graczy Minecraft, aby nie wrzucić go do tego zestawienia. Wither był tak lubiany w pewnym momencie, że Mojang nawet oparł całą fabułę swojej drugiej gry - Minecraft: Story Mode na jego bardziej przykokszonej wersji, oczywiście mówię o Wither Stormie.Co prawda Minecraft nie wynalazł aksolotla, ale jest to jeden z bardziej rozpoznawalnych mobów. Ba, wiele osób nawet nie wiedziało o tym prześmiesznym, słodziutkim stworzonku przed tym, jak został on dodany do Minecraft. Oczywiście Mojang nie sprawił, że zwierzak ten stał się popularny, tylko dodał do gry zwierzaka, którego udział w filmach na Tiktoku i YouTube'ie stał się czymś na wzór mini trendu. Minecraft nawet nie był pierwszą popularną grą, która miała w sobie aksolotla. Muszę jednak podkreślić, że Minecraft spopularyzował ten trend troszkę niebezpiecznie, ponieważ na przykład na YouTube albo TikTok często twórcy i właściciele tego zwierzaka mówią o tym, jak trudno się tym opiekować, i ile trzeba się nauczyć przed posiadaniem aksolotla, i ile trzeba pieniędzy wydać, aby utrzymać takie zwierzę w dobrych warunkach, a dlatego, że Minecraft nigdy nie był realistyczny, a fani Minecraft to głównie dzieci, to niektóre dzieci pojawiły się w sklepach zoologicznych od razu bez żadnego research'u na temat tego zwierzątka i przez to często go zabijały po zakupie, bo nie potrafiły się nim zająć i traktowały ten zagrożony gatunek jako zabawkę. Więc pamiętajcie, że jeśli jesteście młodzi i chcecie takie zwierzątko, albo macie młodszego brata/siostrę, który/a chcę to zwierzątko, a czasami nawet syna/córkę, którzy chcieliby mieć aksolotla, to musicie im przekazać, że z zerową wiedzą i zerową pomocą ze strony rodziców/innych osób nie są oni dobrymi właścicielami tego dziwadełkowatego zwierzaczka. A jak już mówimy o trendach to kiedy Minecraft doda kapibary, bo to naprawdę słodkie zwierzątka są.Smok z Kresu albo Ender Dragon to w Minecraft kluczowy mob. Ender Dragon to gigantyczny plujący Enderowym kwasem smok posiadający coś na wzór królestwa w innym wymiarze. Zabicie Ender Dragona to duży kamień milowy, który trzeba pokonać, grając w Minecraft, oczywiście, jeśli chcesz przejść grę, bo bez tego jej nie przejdziesz. Ender Dragon to bardzo mądrze przemyślany mob i lokalizacja, w której się znajduję, jest do niego świetnie dobrana i trzeba się z tym zgodzić, bo jak się tak dłużej zastanowimy, to sam Ender Dragon nie byłby tak ciężki do pokonania, gdyby nie miejsce, w którym przesiadywał - End (albo po polsku „Kres”). Jak chcielibyśmy zawalczyć z witherem, to my wyznaczamy miejsce tego pojedynku i na spokojnie możemy mieć lokację, w której pokonanie tego bossa będzie łatwe, ale Ender Dragon jest tego zupełnym przeciwieństwem, bo to on wybrał przystępną mu lokację, czyli jego dom - Kres. Bo co jak co, ale nie wmówicie mi, że Kres nie jest dla tutejszego Smoka idealnym miejscem na walkę, ponieważ kres stworzony jest z mocnego kamienia, który jest praktycznie niemożliwy do wykopania, jeśli przybyłeś do Endu bez diamentowego (bądź lepszego) kilofa, Kres podzielony jest też na wyspy wystarczająco daleko od siebie, abyś nie mógł na nie prędko uciec, pod wyspami jest tylko przepaść, do której nadlatujący z ogromną prędkością smok wrzuci cię bez problemu, wieże są wystarczająco wysoko, abyś nie miał łatwo we wdrapaniu się na nie albo zestrzeleniu kryształów, które te mają na samej górze, i wieże te są wystarczająco mocne, abyś się na nie nie wkopał.Jak bardzo Ender Dragon nie byłby popularny, to Enderman jest bardziej, a w dodatku to on był pierwszy, i to przez niego dodali cały nowy wymiar do Minecraft'a. Jeżeli korzystaliście z internetu w momencie mniej więcej, wtedy kiedy Enderman był wprowadzony, to na pewno rzuci wam się w oczy podobieństwo do Slendermana, który za tamtego czasu był bardzo popularny, i Notch wykorzystał ten trend jako inspirację do swojego nowego moba, który miał być jednym ze straszniejszych mobów w Minecraft. Enderman to mob bardzo trudny do pokonania, ale w przeciwieństwie do reszty mobów nie wydaje się on jakimś dzikusem, który od razu chce cię zabić, tylko spokojną istotą z innego wymiaru, która nie nadużywa swojej siły na bezbronnych graczach, tylko używa jej do obrony, co mogło przyczynić się do wzrostu popularności i z tym rozpoznawalności tego moba. Tajemniczość tego Minecraft'owego gatunku aż prosi się, aby tworzyć teorie na ten temat, a fakt, że Enderman odgrywa bardzo dużą rolę w Minecraft i po tylu latach ledwo co o nim wiemy, tylko napędza ciekawość fanów Minecraft oraz największych twórców na YouTube, którzy specjalizują się w tworzeniu teorii.Co innego niby mogło się pojawić na tym miejscu jak nie creeper? Creeper jest aż tak kultowym Minecraft'owym mobem, że stał się jakby maskotką i znakiem rozpoznawczym tej gry. O creeperze dużo mówić nie trzeba, ponieważ nawet osoby, które nie grają w Minecraft, spotkały się z informacjami o tym ogórkowatym stworzeniu, ale ja muszę coś powiedzieć, bo w końcu robię o tym artykuł. Ten denerwujący mob, który wchodzi ci za plecy, jak się nie spodziewasz i w jedną sekundę niszczy wszystkie twoje marzenia, jak tylko usłyszysz ten podobny do węża dźwięk, który ten chodzący ogóras wydaje... Ten mob po prostu jest denerwujący. I nie dziwię się, że ten mob powstał przez pomyłkę, bo nikt o zdrowym umyślę, nie wymyśliłby tak okrutnego stworzenia. Wszystko, co powstaje przez pomyłkę, jest najbardziej niepotrzebną abominacją, jaką widział świat, łącznie z tobą.Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR