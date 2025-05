Top 5 fanowskich skinów, które trafiły do fortnite

Wyobraź sobie, że tworzysz koncept skina, który potem zostaje oficjalnie dodany do fortnite. Miliony graczy mogą grać skinem, który został wymyślony przez ciebie. Setki tysięcy osób zna twój nick i twoją pracę, która została doceniona przez twórców gry oraz jej graczy. W tym zestawieniu pokażę wam top 5 takich przypadków. Zachowajcie w pamięci, że to wszystko to tylko moja opinia, a jeśli znacie przykład skina, który powinien się tu pojawić, napiszcie w komentarzu.

Wprowadzony w 8 sezonie bananek „Peely” (oficjalne tłumaczenie: Skórek), który był częścią karnetu bojowego to postać, w której zakochał się każdy. Jego głupkowaty wyraz twarzy, fajna postawa oraz fakt, że jest bananem, doprowadziło go do sporej popularności. Skórek doczekał się ważnej roli w fabule fortnite oraz kilku innych skinów takich jak m.in.: „Agent skórek”, „Skórkościec” czy też „Polarny skórek”, które zostały dodane dopiero po „P-1000” (oficjalne tłumaczenie: S-1000). W zwiastunie sezonu 9 Skórek uciekł do bunkra wraz z jego najlepszym przyjacielem - Jonesym. Kiedy na świecie działa się apokalipsa, oni byli zachwyceni bunkrem, w którym się znaleźli. Mimo tego, że z początku wszystko zdawało się piękne, bo mieli tam m.in.: automaty z grami, mini siłownie, a nawet zestaw DJ'a. To po jakimś czasie rozczarowali się, jak zauważyli, że lodówka jest pusta. Z tego oto powodu Jonesy przerobił Skórka na smoothie, które popijał. Jednak po tym, jak uratowali ich mieszkańcy nowego, futurystycznego miasta, Jonesy prędko postanowił, że odbuduje Skórka. To znaczy... Raczej by się tak nie stało, gdyby nie koncept użytkownika „Noblebatterfly”, który stworzył Skórka smoothie w futurystycznym robocie, którego ten obsługuje. „Peelynator-3000” to oryginalna nazwa tego skina, która potem została zmieniona na „P-1000” (oficjalne tłumaczenie: S-1000) przez Epic Games. „P” w nazwie skina oznacza „Peely” (po polsku: Skórek). Skin ten został dodany w płatnym zestawie pod koniec sezonu 10 fortnite.Aura to skin bez jakiegokolwiek znaczenia w fabule w fortnite, ale nie zmienia to faktu, że sięga po nią bardzo dużo osób. Została ona stworzona przez użytkownika „환상적” (angielskie tłumaczenie nicku: fantasyfull). Aura pierwszy raz wyszła na światło dzienne razem z jej męskim odpowiednikiem „Guild” w grafice nazwanej „Treasure Hunter” (autorskie tłumaczenie: Poszukiwacz Skarbów). Aura oraz Guild pojawili się w sklepie podczas sezonu 8 za 800 V-Dolców (oddzielnie) albo w zestawie „Reverse2k's locker bundle” (razem) za 1,400 V-Dolców. Skin „Aura” ma dwa warianty: „Winter Hunter” (oficjalne tłumaczenie: Zimowy Łowca) oraz „Charming Aura” (oficjalne tłumaczenie: Urocza Aura). Aura doczekała się również mrocznego skina „Aura Świeżości”, który pojawił się w sezonie 8 rozdziału 2 w zestawie „Miętowe Legendy”.Pomidorek to już kultowy skin, który jest już znany przez każdego gracza fortnite, ale nie każdy wie, że był on stworzony przez fana. Pomidorek został dodany do fortnite w sezonie 3 i od tego czasu można go kupić w sklepie za 1,500 V-Dolców. Jednak gdyby nie (wątpliwej jakości) concept art użytkownika „tursuboi” to znany nam pomidorogłowy bohater nigdy by nie istniał i nigdy nie walczyłby z jego odwiecznym wrogiem - „Beef Boss” (oficjalne tłumaczenie: Mistrz Rzucania Mięsem), który też nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Z zakupem Pomidorka dostaje się też listę questów, których ukończenie odblokowuje drugi wariant Pomidorka - „Crown” (oficjalne tłumaczenie: Korona Pomidorka). Do dziś można ujrzeć NPC Pomidorka, którego można znaleźć w Lepkim Lasku. Pomidorek doczekał się również dwóch damskich skinów: „Crustina” (oficjalne tłumaczenie: Skorupka) oraz „Nightshade” (oficjalne tłumaczenie: Psianka).Raczej nie da się pomyśleć o śmieszniejszej i bardziej karykaturalnej postaci. Ten słodki, ale i umięśniony kot od początku był o charakterze humorystycznym. Miauśniak został dodany w sezonie 2 rozdziału 2 jako jedna z nagród w płatnym karnecie bojowym. Koncept Miauśniaka został stworzony przez użytkownika „RexSadio” w grafice zatytułowanej jako „Buff Cat” (autorskie tłumaczenie: Umięśniony Kot). W tej oto grafice można ujrzeć i drugi wariant kota wyglądający jak weteran wojenny, który niestety nie został dodany do gry. Miauśniak mimo to ma jeszcze 3 inne warianty, które się już pojawiły, a nie było ich w concept art'cię, a są to: „Golden Agent” (oficjalne tłumaczenie: Złoty), „Shadow” (oficjalne tłumaczenie: Mrok), „Ghost” (oficjalne tłumaczenie: Duch). Miauśniak ma też 3 inne skiny, a są to: „Kit” (oficjalne tłumaczenie: Kitek), „Catbash” (oficjalne tłumaczenie: Składakitek), „Toon Meowscles” (oficjalne tłumaczenie: Rysunkowy Miauśniak).Ten humanoidalny i zarazem głupkowaty kurczak to świetny skin do ubrania na fortnite'owe pole bitwy. Kiedy inne skiny mogą się pochwalić tym, że są epickie, przerażające czy też śmieszne, ten skin pokazuje swoją nadmierną, ale i zachęcającą głupkowatość. Soczysty Strażnik został dodany w sezonie 6 i można kupić go w sklepie za 1,500 V-Dolców. Ten prześmieszny i głupkowaty kurczak został zaprojektowany przez 8-letniego fana fortnite o nazwie „Chicken Trooper" (autorskie tłumaczenie: Kurczak Szturmowca). Oczywiście nie był to rysunek na miarę Picasso, ale i tak został doceniony po tym, jak jego tata o nazwie "tfoust10" wrzucił pomysł syna na subreddit'a fortnite'a. Po jakimś czasie użytkownik "Etsyturtle2" zrobił bardziej dopracowaną wersję skina, co sprawiło, że Epic Games skontaktował się z młodym i jego ojcem. Dzisiaj Chicken Trooper ma już ponad 11 lat.Dziękuję wam za uwagę oraz zapraszam na przyszłe artykuły mojego autorstwa.Artykuł zrobiony przez: OGUR_IGOR