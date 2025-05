Cześć. W tym artykule przedstawię Wam kilka postaci, które opuściły naszą grupę z własnej woli, lub przymusowo.

The Walking Dead: Postacie, o których słuch zaginął

Pierwszą postacią w tym artykule będzie Hershel. Na początku gry, gdy postanawiamy wraz z Clementine poszukać pomocy, poznajemy Shawna, czyli syna Hershela, który był z kolegą. Pozwalają nam uciec z nimi ich autem do farmy. Po dotarciu i krótkiej rozmowie, Hershel pomaga nam z nogą, którą poważnie zraniliśmy podczas wypadku samochodowego na samym początku gry. Po spędzeniu nocy w stodole, nadchodzi dzień. Gdy porozmawiamy ze wszystkimi na farmie, niespodziewanie zdarzy się wypadek. Będziemy mieli wybór, czy pomóc synowi Kennego, czy synowi Hershela. Najlepszym wyborem jest pomóc Duckowi, bo Shawna i tak czy siak nie dało się uratować. Po przyjściu Hershela na miejsce zdarzenia, nastał moment ciszy. Po chwili Hershel wyrzuca nas wszystkich z farmy.





Drugą postacią, jaką przedstawię będzie Glenn, który z zawodu był dostawcą pizzy. Spotykamy go w aptece należącej przed epidemią do rodziny Lee. Glenn był również z Lilly i jej ojcem, Dougiem i Carley. Potem wraz z Carley musieliśmy iść po Glenna, który poszedł pod motel w pewnej sprawie, lecz gdy po niego przyszliśmy, usłyszał on krzyki i płacz kobiety i nie chciał odpuścić. Spotykamy tam Irene, którą przedstawiłem już w pewnym artykule. Glenn opuszcza naszą grupę na końcu epizodu pierwszego, z własnej woli podczas naszego zasiedlenia w motelu. Twierdził, że musi odnaleźć swoich przyjaciół.





Kolejna postać jest Wam na pewno wszystkim znana, bo również spotykamy ją na początku gry w aptece. Jest to Lilly. Była w naszej grupie przez bardzo długi czas, lecz po śmierci jej ojca trochę zwariowała, a gdy niespodziewanie bandyci zaatakowali nasz motel, dążyła to tego, aby dowiedzieć się kto im wydawał zapasy. Gdy Kenny zabijał zombie, który wplątał się w nasz kamper, Lilly zabiła Carley, lub Douga (w zależności od wyboru w pierwszym epizodzie). Wtedy mieliśmy wybór, aby ją zostawić, lub żeby pojechała z nami. Gdy pojedzie z nami, ukradnie nam kamper. Tak czy inaczej od tamtego wydarzenia słuch o niej zaginął.





Ostatnią postacią, którą przedstawię w tym artykule będzie Molly. Była to bardzo zwinna i inteligentna postać. Poznajemy ją w czwartym epizodzie, lecz niestety w czwartym epizodzie rozstajemy się z nią na dobre. Gdy wraz z Kennym szukaliśmy łodzi, nagle ją zauważyliśmy. Wymyśliliśmy plan, który nie do końca wypalił, przez co Kenny oddał przypadkowy strzał. W wyniku tego w miejsce, gdzie się znajdowaliśmy zostało natychmiast otoczone przez trupy. Niestety my jako Lee nie zdążyliśmy wejść na balkon, więc musieliśmy zejść do kanałów. Pod koniec czwartego epizodu w domu, w którym się zasiedliliśmy na pewien czas, Molly wyznaje nam, że musi iść. Pożegnaliśmy się z nią i dalej nie wiadomo, co się z nią stało.





To już koniec tego artykułu. Zachęcam do przeczytania poprzednich, a tymczasem ja się z Wami żegnam.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.