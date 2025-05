The Sims Mobile - Recenzja + BONUS

to mobilna adaptacja serii symulacyjnych gier. Została stworzona przez

W The Sims Mobile chodzi mniej więcej o... Tu o nic nie chodzi! Możemy robić co chcemy! Chociaż wada nad którą ubolewam to energia. Gdy zrobimy zbyt wiele rzeczy, trzeba czekać długi czas by energia się odrodziła. To jest powód dlaczego nie warto.







Na początku gry tworzymy sima. Grafika jest lepsza niż w Sims Freeplay. Później wprowadzamy się do domu i szukamy pracy. Dużym plusem jest to, że możemy wtedy sterować Simem.



Za to opcja znajomości jest trochę dziwna i mi osobiście się nie podoba. Żeby poznawać lepiej simów musimy wybierać interakcję, a następnie chwilę poczekać, po czym dostajemy punkty znajomości. Bez sensu, prawda?



Po ukończeniu odpowiedniego poziomu odblokowuje się opcja nowego sima, ślubu i tak dalej.







PORÓWNANIA Z THE SIMS 4:

TSM: Mało zaawansowane tworzenie sima, nie ma co się spodziewać nie wiadomo czego po grze na telefon.

TS4: Piękna i profesjonalna edycja sima.

TSM: Długie oczekiwanie na odnowienie energii.

TS4: Brak oczekiwania na odnowienie energii.

TSM: Większa ilość simów dopiero od danego poziomu.

TS4: Limit 8 simów.

TSM: Poziomy

TS4: Brak poziomów

TSM: Misje

TS4: Brak misji

TSM: Jeden zapis

TS4: Nieograniczona liczba zapisów

TSM: Sterowanie Simem w pracy

TS4: Sterowanie Simem w pracy tylko z dodatkiem Witaj w Pracy







Tak naprawdę nie ma co porównywać, bo są to gry na kompletnie inne urządzenia

Po tym krótkim i ogólnym oprowadzeniu, mogę powiedzieć, że moim zdaniem nie warto.

Gra okazała się nudna.

Moja ocena: 2/10

Napiszcie w komentarzu czy ta gra się wam spodobała.





BONUS!

THE SIMS 4 - VIOLETTA CHALLANGE

1. TWORZENIE

Simowie:

Nastolatka (Violetta) z aspiracją geniusz muzyczny

Młody dorosły (German)

Młoda dorosła (Jade)

Jeden lub dwóch dorosłych (Ramallo i Olga)

Młody dorosły ma być ojcem nastolatki, a dorośli i młoda dorosła współlokatorami.

Wprowadzamy ich do jednego domu. W domu musi być pokój Violetty oraz pianino w salonie.







2. ROZGRYWKA

Germanowi wybieramy pracę Biznes. Jade, Ramallo i Olga pozostają bez zawodu.

Violetta nie chodzi do szkoły, w domu może uczyć się tylko gry na pianinie. Nie może śpiewać w mieszkaniu, nawet pod nieobecność ojca, w tym celu musi wyruszać do baru karaoke. Musi poznawać przyjaciół.

Obiady gotuje Olga, rachunki opłaca Ramallo.

Jeżeli masz pakiet rozgrywki „Być rodzicem”, Jade może dawać kary Violetcie.

3. ZAKOŃCZENIE

Challenge kończy się, gdy Viola nauczy się śpiewu oraz gry na pianinie do maksymalnego poziomu oraz wypełni aspirację geniusz muzyczny. Musi też mieć chłopaka i przynajmniej dwie przyjaciółki, z którymi ma wypełniony cały pasek znajomości.

4. KODY

1. Nie wolno używać kodów na potrzeby i na umiejętności.

2. Kodów na pieniądze można użyć przy tworzeniu budynków.

3. Zakazane są wszelakie inne kody ułatwiające wyzwanie.

A już niedługo szósty dodatek, czyli „Zostań Gwiazdą”. Gdy tylko go zdobędę, przygotuję recenzję łącząc ją razem z wrażeniami po aktualizacji, która wprowadzi tryb pierwszoosobowy. Wreszcie będziemy mogli sterować Simami z ich perspektywy!