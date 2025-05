Terraria - Pierwsze 3 Bossy

Cześć to znowu ja Kapelusz! A to kolejny artykuł mojego autorstwa!

Cześć, w tym artykule opisze wam pierwsze 3 bossy w grze jaką jest Terraria oraz jak najlepiej je pokonać. Jeżeli chcesz więcej artykułów o Terrari napiszcie w komentarzu! A więc zaczynajmy!Posiada on 2500 punktów życia. Eye of Cthulhu jest to wielkie demoniczne oko które lata za graczem próbując go pokonać. Aby przywołać Eye of Cthulhu należy użyć Suspicious Looking Eye w nocy, lub muszą być spełnione specyficzne wymagania. Eye of Cthulhu po polsku oznacza Oko Cthulhu. Najlepszym sposobem na pokonanie Eye of Cthulhu według mnie jest zbudowanie długich platform, na których będziemy stać i strzelać do Eye of Cthulhu. Najlepsza broń do pokonania go to długo dystansowa broń o wysokim dps-ie, taką bronią jest na przykład pistolet, muszkiet, The Undertaker oraz Minishark. Eye of Cthulhu podczas walki respi także małe oczka które będą miały na celu dodatkowo cię zranić. Oto zdjęcia z walki z Eye of Cthulhu:Slime King to dużej wielkości niebieski slime który nosi złotą koronę. Posiada on 2000 punktów życia. Można go przyzwać za pomocą szlamowej korony, lub podczas pokonania 150 slimów podczas deszczu slimów. Podczas dostawania obrażeń stopniowo zmniejsza się jego wielkość, podczas kurczenia się respi on mniejsze slimy które mają mu pomóc. Jeżeli grasz w Terrarie na PC Slime King może się do ciebie teleportować. Jeżeli uda ci się go pokonać możesz liczyć na nagrody takie jak: 1 złota moneta, ubrania Ninjy, oraz inne ciekawe i przydatne przedmioty, takie jak na przykład siodło.Oto kilka zdjęć Króla Slimów:Trzecim jak i ostatnim Bossem na tej krótkiej liście będzie Pożeracz światów!Pożeracz Światów jest to wyzwanie dla średniozaawansowanych graczy. Aby go przywołać musimy zniszczyć trzy kule cienia, lub użyć jedzenia dla robaków. Najlepsza broń na jego pokonanie to średnio dystansowe shurikenny lub sztylety (co nie znaczy że inne bronie też się nie pojawią). Boss ten jednak pojawia się tylko na mapie z biomem corrupted.Oto kilka zdjęć Pożeracza Światów:Według mnie wszystkie te Bossy nie są ani za słabe ani przesadnie za mocne, wystarczy tylko dobrze dopasować teren i dopasować dobre bronie. Dla przykładu na Slime Kinga może być lepszy miecz a na Eye of Cthulhu lepszy może być na przykład pistolet!I to było by wszystko z tego artykułu! Jeżeli chcesz więcej artykułów na temat Bossów z Terrari napisz w komentarzu! Pozdrawiam, Kapelusz!Ps: Mam nadzieję że artykuł się spodobał ponieważ robiłem go aż 45 minut.