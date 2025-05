Terraria - Jak pokonać wszystkie bossy pre-hardmode'a! (poradnik)

pre-hardmode

normal

Witam, tu poraz kolejny Macialdo100 i dziś będę mówić o tym, jak efektywnie pokonać wszystkie bossyw grze Terraria. Zanim zaczne, chciałbym powiedzieć, że pisałem ten poradnik przed updatem. Będe wspominać o akcesoriach, broniach i arenie, jakiej potrzebujecie, by szybko i łatwo wykończyć boss'a. Także będe mówić o bossach i przedmiotach używając ich angielskich nazw, nie polskich (najczęściej). Również nie będe wspominać bossów ewentowych i to jest tutorial dla tych, co grają na trybie. Koniec wstępu i przejdźmy do tego, jak faktycznie to zrobić.Potrzebujesz:-Silver bow-Około 400 frostburn arrows-Grapple hook-Hermes boots-Jeżeli masz to frog leg (niewymagane)-zbroja np. drewniana lub tinowa-ogniska i latarnie sercowe (niewymagane, ale się naprawde przydadzą)Arena powinna wyglądać coś o tak(oczywiście, nie musisz miećdekoracji, platformy muszą byćprzynajmniej 18 bloków do góry)Jeżeli będziesz miał arene do 18 - 20 bloków to co się stanie to king slime nie będzie zdolny do uderzenia ciebie i będzie easy kill. King slime raz na jakiś czas może skoczyć tak, że cie dotknie, ale nie wejdzie na platformę. Po to są buty hermesa, dzięki nim możesz szybko uciec, także tą role może wypełnić grapple hook, którym możemy szybko przyczepić się do podłogi, by się przysunąć.Potrzebujesz:-To co wcześniej (arena może zostać taka sama)-Granaty (ale się nie udeż nimi)-Trochę lepsza zbroja (polecam platinowom/złotą)-Jester arrow x500-Cloud in a bottle (niewymagane, ale się przyda)Walka powinna przebiec między innymi tak, że w pierwszej fazie boss'a musimy głównie unikać wolnych szarż i atakować małe oka, które boss przywołuje, strzelać do niego z łuku aż w końcu przejdzie do fazy drugiej, gdzie już nie przywołuje małych ok, ale zaczyna trochę szybciej szarżować, zadaje więcej hp i ma mało defencywy. Pod ostatnie 500/400 hp polecam używać granatów.Potrzebne:-Znowu granaty i water bolt-Poprzednie akcesoria-Nowa arena (najlepiej w tych fioletowych tunelach niszcząc te takie kule ciemności, ale platformy nie są potrzebne, po prostu wygładź otoczenie)-Broń która szybko zadaje obrażenieArena powinna wyglądać o tak (tylko że nad wodom polecam coś postawić, żeby nie utknąć):Walka idzie tak, że staramy się unikać ogona i głowy boss'a a podczas tego używamy naszej many do strzelania z water bolta i granatów.Możesz powiedzieć: "Ale Macialdo100! Przecież niemożna mieć water bolta przed pokonaniem Skeletrona!"I moja odpowiedź: Można, w tej części dungeona, w której Dungeon Guardian cię nie zabije można zaleść na półkach water bolt.

Potrzebujesz:

-Spear



-Nową arenę (najlepiej w tym wielkim otwartym miejscu pod ziemią, platformy są potrzebne)

-Łuk (srebrny lub lepszy)

-Jester arrow x400

Arena powinna wyglądać tak:

Walka rozpoczyna się tym że boss się do ciebie teleportuję i wszędzie dookoła ma takie małe oczka. Zniszcz je łukiem i potem boss wkracza w drugą fazę, gdzie pokazuję swoje serce i ciągle szarżuje w ciebie. Gdy to robi, to odpychaj go dzidą.

Potrzebujesz:-Blade of grass-Spectre boots-Arenę w ulu-łuk (platynowy)-Jester arrows 600x-Zbroja z Shadow Scales lub Tissue SamplesArena coś ma przypominać to:Gdy zniszczysz larwę, to queen bee zostanie przywołana. Staraj się nie wpaść do miodu, bo cię spowolni, i queen bee możę ciebie zabić. Jak queen bee szarżuje (tak wiem, dużo bosów to robi), to staraj się spaść pod platformę i ją walić z The Blade Of Grass. Jedynie możesz także przelatywać nad nią i strzelać z łuku. Czasami ona strzela ostrzami pszczoły, a czasami strzela w ciebie pszczołami. Jak strzela ostrzami, to staraj się ich unikać, a jak zacznie strzelać pszczołami, to stań pod nią i ciągle strzelaj w górę. To również zabije pszczoły, więc cie nie zabije.Będziesz potrzebował:-Potiony żelaznej skóry i regeneracji-Łuk z materiałów od Eater of Worlds lub Brain of Cthulhu-Arenę blisko dungeona (nawet sporą)-Jester Arrows x800-Buty pioruna (chyba tak się nazywają)-Coś, co zwiększy twoją siłę-Zbroja dalej taka samaArena wygląda o tak:Walka zaczyna się gdy w nocy porozmawiasz ze staruszkiem przed Dungeonem. Jak przyjmiesz wyzwanie, to skeletron odrazu z niego wyskakuję. Szybko biegnij do areny i gdy atakuję cię dłoniami, staraj się ich unikać. Czasami kręci głową i próbuję cię zabić, kręcąc się i wlatując w ciebie. Za wszelką cenę! Ten atak jest bardzo niebezpieczny i potrafi zadać nawet 110 obrażenia. Żeby Skeletron szybko zginoł, zniszcz mu najpierw dłonie, później głowę. To mu obniży defencywę.Potrzebujesz:-Pszczele granaty (im więcej tym lepiej)-Piekielny Łuk-Helfire arrows-Most w piekle który ma przynajmniej 1000 bloków długości (tak, tysiąc)-poprzednie akcesoria i potiony-Piekielna zbrojaMusisz posiadać Guide Voodoo Doll i wrzucić ją do lawy. Po stronie, po której jest mniej miejsca od twojej pozycji się pojawi Wall of Flesh. Walka wygląda tak, że ciągle rzucasz pszczele granaty. One zadają wielkie ilości HP więc naprawde są przydatne. Jeżeli skończą się tobie granaty, strzelaj z łuku. Omijaj lasery, które boss strzela, i celuj w oczy, one mają mniej defencywy. Także uważaj, ponieważ po jakimś czasie Wall of Flesh przyspiesza.Dziękuję za czytanie artykułu. Jeżeli chcecię zrobię do tego część 2, gdzie mówię o tym, jak pokonać wszystkie bossy hardmode. Życzę miłego dnia!