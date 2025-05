T95 - War Thunder

T95 to niszczyciel czołgów, który został opracowany przez Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej. Jest to silnie opancerzony pojazd, który został zaprojektowany do przeciwdziałania niemieckim czołgom ciężkim. W War Thunder, T95 jest znany ze swoich wyjątkowych zdolności obronnych i potężnego działa. Jest to popularny niszczyciel czołgów wśród graczy, którzy lubią defensywny styl gry.

Historia

T95 został opracowany pod koniec II wojny światowej jako odpowiedź na niemieckie czołgi ciężkie, które sprawiały znaczne problemy siłom alianckim. Niszczyciel czołgów został zaprojektowany z silnie nachylonym pancerzem, aby zwiększyć jego zdolności obronne. Został również wyposażony w potężne działo 105 mm, które było w stanie przebić większość czołgów wroga w tamtym czasie. Jednak wojna zakończyła się zanim T95 mógł wejść do służby, a projekt został ostatecznie anulowany.



Mimo że T95 nigdy nie wszedł do walki, odegrał ważną rolę w rozwoju amerykańskiej technologii czołgowej. Wnioski wyciągnięte z projektu T95 zostały wykorzystane przy opracowywaniu późniejszych amerykańskich projektów czołgów, takich jak M103 i M60. T95 był również technologiczną wizytówką armii Stanów Zjednoczonych, ponieważ pokazał zdolność kraju do rozwijania zaawansowanej technologii czołgowej.





Specyfikacja Techniczna

T95 był silnie opancerzonym niszczycielem czołgów, który został zaprojektowany do przyjmowania najcięższych niemieckich czołgów. Jego waga wynosiła 65 ton, długość 10,8 metra, szerokość 4,27 metra, a wysokość 3,1 metra. Niszczyciel czołgów był napędzany silnikiem Ford GAF V8, który zapewniał maksymalną prędkość 13 mil na godzinę (21 kilometrów na godzinę) i zasięg 200 mil (320 kilometrów).



T95 miał imponującą grubość pancerza do 279 milimetrów w niektórych obszarach, co czyniło go jednym z najsilniej opancerzonych czołgów swoich czasów. Pancerz był nachylony pod kątem 70 stopni, co znacznie zwiększało jego możliwości obronne. Niszczyciel czołgów był uzbrojony w działo 105 mm T5E1, które miało zasięg do 18 000 stóp (5 500 metrów) i mogło przebić większość ówczesnych czołgów wroga.



T95 miał sześcioosobową załogę, w skład której wchodzili kierowca, współkierowca, strzelec, ładowniczy, dowódca i radiooperator. Niszczyciel czołgów posiadał również hydrauliczny system zawieszenia, który umożliwiał mu podnoszenie i opuszczanie wysokości w celu poruszania się w trudnym terenie.





W Grze

W grze War Thunder, T95 jest potężnym niszczycielem czołgów, który jest często używany jako pojazd obronny. Jego mocno pochylony pancerz i potężne działo czynią go trudnym do pokonania przeciwnikiem. Pancerz niszczyciela czołgów jest szczególnie skuteczny w odbijaniu wrogich pocisków, co może dać graczom znaczną przewagę na polu bitwy.



T95 jest również stosunkowo powolny, co może utrudniać manewrowanie w niektórych sytuacjach. Jednak jego hydrauliczny system zawieszenia pozwala mu podnosić i obniżać wysokość, co może pomóc w poruszaniu się po trudnym terenie. Niszczyciel czołgów jest najlepiej wykorzystywany w roli defensywnej, gdzie może wykorzystać swój pancerz i działo do utrzymania kluczowych pozycji i wspierania przyjaznych sił.



Działo 105 mm T95 jest w stanie z łatwością zdjąć większość czołgów wroga. Ma stosunkowo szybki czas przeładowania i może strzelać zarówno pociskami o dużej sile rażenia, jak i pociskami przeciwpancernymi. Depresja działa niszczyciela czołgów jest również całkiem dobra, co pozwala mu wykorzystać wzgórza i inne elementy terenu do ukrycia swoich słabych punktów.



Ogólnie rzecz biorąc, T95 jest potężnym i skutecznym niszczycielem czołgów w War Thunder. Jest to popularny wybór wśród graczy, którzy lubią defensywny styl gry i chcą wspierać swoją drużynę poprzez utrzymywanie kluczowych pozycji i ochronę przyjaznych sił.





Podsumowanie

T95 był silnie opancerzonym niszczycielem czołgów, który został opracowany przez Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej w celu przeciwdziałania niemieckim czołgom ciężkim. Chociaż niszczyciel czołgów nigdy nie brał udziału w walce, odegrał ważną rolę w rozwoju amerykańskiej technologii czołgowej i służył jako technologiczna wizytówka armii Stanów Zjednoczonych.



T95 był masywnym niszczycielem czołgów, który ważył 65 ton i był uzbrojony w potężne działo 105 mm. Miał imponującą grubość pancerza do 279 milimetrów w niektórych obszarach i był nachylony pod kątem 70 stopni, aby zwiększyć swoje możliwości obronne. Hydrauliczny system zawieszenia niszczyciela czołgów pozwalał mu na podnoszenie i obniżanie wysokości, aby poruszać się po trudnym terenie.



W War Thunder, T95 jest potężnym niszczycielem czołgów, który jest często używany jako pojazd obronny. Jego mocno pochylony pancerz i potężne działo sprawiają, że jest trudnym do pokonania przeciwnikiem, a jego depresja działa jest całkiem niezła. T95 jest popularnym wyborem wśród graczy, którzy lubią defensywny styl gry i chcą wspierać swoją drużynę poprzez utrzymywanie kluczowych pozycji i ochronę przyjaznych sił.