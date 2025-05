Sposoby na "prywatny" serwer w Roblox za free

Cześć, w tym artykule chciałabym przedstawić Ci 2 sposoby na darmowy, "prywatny" serwer w Roblox za darmo. Uwaga: moje sposoby na "prywatny" serwer nie są w 100% działające, lecz powinny takie być. (I zanim oskarżycie mnie lub kogoś innego o plagiat, to popatrzcie na datę napisania artykułu.)

Przede wszystkim piszę to, ponieważ większość graczy Roblox chciałaby mieć prywatny serwer na jakiejkolwiek grze (trybie), a one są za robuxy (czyli wirtualne pieniądze, za które można kupić różne dodatki, można je kupić za prawdziwe pieniądze). Przykładem może być Pet Simulator X, bardzo dużo osób w nią gra, ale większość po prostu nie ma prywatnego serwera, bo ich na to nie stać, a chcą np. farmić gingerbready - świąteczna waluta, można za nią kupić limitowane jajka. Oczywiście robuxy można zdobywać na Gamehagu i polecam tą opcję, lecz niektórym nie chce się zarabiać poprzez granie, pisanie artykułów, udziału w konkursach, czy otwieraniu skrzynek, więc myślę, że wielu się to przyda.Chciałabym jeszcze raz przypomnieć, że to nie są 100% działające sposoby na darmowe, "prywatne" serwery, jednak powinny działać na większości trybów i ogólnie. Oraz jeszcze, że bardziej sprawdzają się na komputerze/laptopie, ponieważ ten poradnik piszę dla graczy PC. Co do innych nie jestem pewna, więc możesz zobaczyć i napisać w komentarzu, czy działa na przykład na telefonie albo xboxie.W pierwszym sposobie wejdź na grę (tryb), w której chcesz mieć "prywatny serwer" (u mnie, w obu sposobach przykładem będzie Pet Simulator X). Teraz kliknij wi zjedź na sam dół. Następnie kliknij na przycisk zaznaczony na zdjęciu.Potem wystarczy klikać przycisk pokazany poniżej, aż do pokazania się serwerów z jednym graczem (można sobie pomóc autoclickerem, bo to może długo potrwać).No i po prostu wejdź na serwer. Powinno na nim być ty i ten drugi gracz. Przez jakiś czas możesz się cieszyć "prywatnym" serwerem, dopóki nie dołączą inni.Wiem, że to nie jest dość dobry pomysł, ale u mnie często działa. Chodzi mi o wejście na jakąś grupę na discordzie (najlepiej polską), na której gracze wymieniają się linkami na prywatne serwery. Jeśli jesteście "nocnymi" graczami to właśnie polecam grać w nocy.jeśli będziecie używać drugiego sposobu, żeby uważać na linki, ponieważ niektóre są wirusami.eśli spodobał Ci się artykuł i sądzisz, że moje sposoby pomogły również tobie możesz dać 5 gwiazdek. Przepraszam, że taki krótki, następny będzie dłuższy. Chcę jeszcze podkreślić, że to ja sama je wymyśliłam i jeżeli pojawiły się one w internecie lub gdzieś to ja ich nie widziałam.wiki020810