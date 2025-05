Ryby Fortnite

Ryby do Fortnite zostały wprowadzone w pierwszym sezonie rozdziału drugiego i służą one między innymi do leczenia, a niektóre z nich posiadają specjalne efekty, które gracz dostaje po zjedzeniu danej rybki.

zwykłej wędki

ulepszonej wędki

harpuna

Narybek - występuję w zwykłej klasie rzadkości, leczy on 15 punktów zdrowia Płaszczak - występuje w niepospolitej klasie rzadkości, leczy on 40 punktów zdrowia Meduza - występuje w rzadkiej klasie rzadkości, leczy ona 20 punktów zdrowia lub osłony Rybosłona - występuje w rzadkiej klasie rzadkości, leczy ona 50 punktów osłony Siorborybka - występuje w epickiej klasie rzadkości, leczy ona 40 punktów zdrowia lub osłony

Śnieży płaszczak - występował w niepospolitej klasie rzadkości, po zjedzeniu dawał nam kostki lodu na nogi Rybka punktu zerowego - występowała w rzadkiej klasie rzadkości, po zjedzeniu jej mogliśmy błyskawicznie przemieszczać się po mapie Rybka-przytulka - występowała w rzadkiej klasie rzadkości, nie dało się jej zjeść, działała jak mina Skok-rybka - występowała w epickiej klasie rzadkości, po zjedzeniu otrzymywaliśmy efekt ''skokoskały'' Rybka szczelinowa - występowała w epickiej klasie rzadkości, po zjedzeniu jej otwierał się ''rift'' Rybka termowizyjna - występowała w legendarnej klasie rzadkości, po zjedzeniu jej mieliśmy czarno-biały efekt termowizji Płaszczak ''Vendetta'' - występowała w legendarnej klasie rzadkości, po zjedzeniu jej mieliśmy efekt widzenia graczy przez struktury Rybka Midasa - występowała w legendarnej klasie rzadkości, po zjedzeniu wszystkie nasze bronię w ekwipunku zamieniały się w złote Mityczna rybka - występowała w mitycznej klasie rzadkości, nie dało się jej zjeść, można było nią rzucać w graczy i zabijać jednym rzutem























Jest to mój pierwszy artykuł także nie jest on pewnie idealny ale starałem się :)

Mam nadzieję że ciekawie się czytało. Pozdrawiam!

