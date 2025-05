Rumble Studios - Najlepszy kreator w Roblox ?

Cześć, dzisiaj pokaże wam i udowodnię że Rumble Studios tworzy najlepsze tryby w Roblox. A więc nie przedłużam zaczynajmyRumble Studios stworzyło 2 wspaniałe gry: Bubble Gum Simulator oraz Mining Simulator. Są one w top może nie na pierwszym miejscu ale dość wysoko. Przed nimi są takie gry jak np. Jailbreak czy Meepcity ale twórcy tych trybów nie tworzą innych i zostają nadal przy tym samym. Te gry są świetne ale nie można grać cały czas w to samo więc przydałyby się nowsze tryby jednak twórcy tego nie robią.Grupa liczy obecnie aż dwa miliony osób i jest jedną z największych jeśli nie największą w Roblox. Założycielem i pomysłodawcą jest Anglik o nicku : ObscureEntityTeraz opisze jedną z wielu świetnych trybów stworzonych przez to studio. Jest nią Mining Simulator. Chodzi w niej głównie o to żeby zbierać rudy za które dostajemy pieniądze. Naszą walutę możemy wydać na ulepszenie kilofu oraz plecaka. Pieniądze możemy wydać także na pety, czapki (które dają nam ulepszenia czyli szybsze kopanie oraz większą wartość rud) oraz skórki. Mamy tam także różne krainy Candy Land, Atlantis itd.O tej grze powiem dużo więcej ponieważ nie było o niej jeszcze artykułu. Naszym celem jest dmuchanie jak największej gumy balonowej. Szybkość dmuchania oraz pojemność możemy kupić za walutę uzyskaną przez nadmuchanie gumy. Pojemność pomaga nam także do wyższego skakania, które jest nam potrzebne do osiągania kolejnych krain. W podstawowym świecie jest ich aż 6 na każdej jest coś innego. W trybie są organizowane różne eventy w zależności od np. Święta. Jednak największym kluczem do sukcesu są zwierzaczki (pojawiają się one w praktycznie każdym symulatorze) które wykluwają się z jajek za pieniążki oraz diamenty zbierane w następnych krainach. Zwierzaków jest bardzo dużo zaczynając od podstawowego pieska a kończąc na niesamowicie rzadkim smoku. Zwierzaczki można dzielić jeśli chodzi o rangę to są one takie: Common, Unique, Rare, Epic i ???. Opowiem wam także o trwającym teraz evencie cukierkowo-zimowym. Jest tam na chwile obecną 5 światów oraz nowe zwierzaczki. Zamiast pieniędzy zbieramy tam laski cukrowe za, które tak jak w przypadku podstawowej krainy kupujemy jajka. Oczywiście są także Gamepassy ułatwią i sprawią ciekwawszą naszą rozgrywkę. Za robuxy oprócz gamepassów można kupić także legendarne zwierzęta.Do naszych ciekawych trybów w Roblox są wprowadzane ulepszenia tutaj też tak jest Mining przeżył już niezliczoną ich ilość natomiast nowy tryb o dmuchaniu gumy miał ich już 11 czy studio szykuje ich więcej i jaka będzie ich nowa gra? Czy ją w ogóle wyprodukują oraz czy będzie aż tak dobra żeby zdobyć uznanie graczy, trafić do topki i być następcą tych wspaniałych trybów. Może będzie ona jeszcze lepsza i bardziej przyciągnie naszą uwagę poprzez co Rumble Studios zdobędzie jeszcze większą sławe oraz popularność w całej tej wspaniałej grze. Tego wszystkiego dowiemy się prawdopodobnie już niedługo.A więc to by było na tyle w tym artykule. Paa