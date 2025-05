Roblox Studio #0 - Dlaczego Warto + Podstawy

Witam w moim drugim już artykule na Gamehag! Tematem przewodnim będzie dziś Roblox Studio. Pokażę tu główne podstawy Roblox Studio, i udowodnię wam, że to jest proste, i warto. Zapraszam!

1. Pobieranie i konfiguracja



Roblox Studio możecie pobrać z tego linku: https://web.roblox.com/create. Często instaluje się wraz z Clientem Robloxa, ale osoby, które korzystają z wersji z Microsoft Store (takim jak ja) muszą pobrać to z linku. Po pobraniu i zalogowaniu na konto Roblox, wyskoczy coś takiego (bez tych czerwonych cyfr, to oznaczenia zrobione przeze mnie):



Zakładka New (1), która się otworzyła, to zakładka z gotowcami (9) i ich kategoriami: Wszystkie (5), Tematyczne (6) i Gameplay'owe (7). W zakładce Ostatnie (3), znajdziemy ostatnio tworzone (na tym komputerze) tryby, w Moje Gry (2) znajdziemy wszystkie (z wyjątkiem zarchiwizowanych) nasze gry, a w zarchiwizowanych (4), znajdziemy zarchiwizowane gry. By jakąś zarchiwizować (jeśli taką mamy) klikamy w [2] prawym na jedną z gier i klikamy Archive.





2. Tworzymy pierwszy projekt.



Dobrze. Zaczynajmy od podstaw. Polecam wybrać gotowiec pt. Baseplate. Wierz mi: najłatwiej robić od zera.

A oto okno. Opiszę wam podstawy.



W oknie budowy (6) mamy podgląd z luźnej kamery sterowanej tak jak postać w Robloxie (WASD i przy. prawy przycisk na oknie) i możliwość sterowania budowlom takim jak SpawnPoint (pod 6). Możemy nim sterować, klikając na niego Lew. Przyciskiem Myszy i wybierającc jeden z czterech opcji dostosowania: Zaznacz (1), Przemieść (2), Powiększ/Pomniejsz (3) oraz Obracaj (4). Polecam używać Toolbox'a (5), gdzie są darmowe modele/funkcje do użytku. Najważniejszy jest Explorer (7), którym możemy programować różne przedmioty. Pod Toolbox'em (5) jest Terrian Editor. Dzięki Generate, możemy wygenerować piękną mapę. Możecie spróbować! A jeśli chcecie przetestować, możecie kliknąć Play (8).



3. Dlaczego Warto?



Teraz wy myślicie:

- Po kij, z tego i tak żaden zarobek ????

Jeśli tak, to pomyłka. Na stronie (przepraszam ze troszkę zaśmiecam artykuł linkami) https://web.roblox.com/develop mamy tu opcję gry. Możemy tu dodać za robuxy reklamy. A propo robuxów. Jeśli grę opublikujemy, i będą w nią grać osoby z Roblox Premium, otrzymacie profity w postaci Robuxów. Możemy też zrobić system dotacji lub gamepassy. To też dobry pomysł.



Na Podsumowanie chcę powiedzieć że jeśli artykuł przypadł ci do gustu, oceń go poniżej gwiazdkami. I chcę, byście zobaczyli też mój projekt. Link do niego jest tu: https://web.roblox.com/games/8113484160/ALPHA-Roblox-land-SandBox







Dziękuje za przeczytanie!