Roblox Podstawy cz.1

Jesteś osobom zaczynającą rozgrywkę w Roblox? Lub chcesz się dowiedzieć o niej coś więcej? To idealny artykuł dla ciebie! Wystarczy, że go przeczytasz i będziesz umieć podstawy tej gry! (Chciałabym również zaznaczyć że artykuł skierowany jest do osób grającyh na komputerze w oficjalnej aplikacji Robloxa.

Spis treści:1. Jak stworzyć konto?2. Jak stworzyć własny avatar?3. Jak uzupełnić publiczne dane?Pewnie wielu zaczynających rozgrywkę w grze Roblox wie jak stworzyć własne konto, jednak nie zapominajmy o tych kilku osobach które tego nie potrafią. Więc by stworzyć konto musimy włączyć zainstalowaną już aplikacje Robloxa klikając na nią.Następnie pojawiają nam się do wyboru dwa przyciski ,,Login'' i ,,Signup'' by stworzyć konto klikamy Signup. Powinno pojawić nam się okno gdzie musimy wpisać nasze dane. Najwyżej gdzie napisane jest Birthday musimy wpisać naszą datę urodzenia. Wtedy odblokuje nam się więcej możliwości. Niżej wprowadzamy nazwę użytkownika. Niżej musisz wprowadzić hasło. Pamiętaj nigdy nikomu go nie podawaj ani nie handluj nim. Niżej wprowadź to samo hasło. Następnym krokiem niżej jest wybranie płci jeśli jesteś płci żeńskiej to wybierz dziewczynkę w sukience jednak jeśli jesteś płci męskiej wybierz chłopca w spodniach. Teraz wystarczy tylko kliknąć przycisk Sing Up. Czasami musisz również skonfigurować to czy jesteś robotem, myśle, że jak to zrobić sami ogarniecie :). Teraz twoje konto jest gotowe! Miłej rozgrywki!By stworzyć własny avatar musisz wybrać ikonkę ludzika i pędzla z napisem Avatar po prawej stronie ekranu. Teraz ograniczeniem jest tylko twoja kreatywność (i dostępne środki) Jeśli posiadasz tak zwane Robuxy (walutę kosztującą prawdziwe złote) możesz zakupić ubrania włosy lub twarz dla twojej postaci. Ale co gdy nie masz Robuxów? Wtedy klikając czarny przycisk na górze ekranu GET MORE możesz pobrać z darmowego sklepu ubrania dla postaci. Po lewej stronie ekranu możesz dostosować kategorie. Jeśli nie posiadasz Robux kliknij na bluzkę, fryzurę lub minę z napisem Free, jeśli posiadasz robux kliknij na dowolną część ubioru. Gdy wybierzesz już co ma ubrać twoja postać kliknij przycisk Get lub w przypadku rzeczy za robux Buy. Gdy wybierzesz w ten sposób włosy, spodnie , dodatki i bluzkę klikając ponownie ludzika z pędzlem ubierz na siebie wybrane rzeczy. Możesz dostosować też ciało, lub kolor skóry. Teraz gdy stworzyłeś postać najlepiej będzie wyjść i wejść do gry (nie jest to konieczne).Teraz czas na uzupełnienie publicznych danych, kliknij ludzika z napisem Profile z lewego boku ekranu. pod napisem About możesz napisać własną biografie. Kliknij na dostępne pole i pisz co przyjdzie ci do głowy możesz później dowolnie to zmieniać. Kliknij save by zapisać biografie.Hejka kochani ogółem dziękuje za przeczytanie, chciałabym też powiedzieć, że to część pierwsza tego artykułu więc mam nadzieje że zrobię chociaż 5 takich części. Pozdrawiam cieplutko <<3