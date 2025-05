Roblox-Camping

Obecnie na Roblox istnieją dziesiątki gier typu horror. Jednak najpopularniejszą z nich jest Camping, a dokładnie cała seria !

W artykule tym znajdziesz:

-Jak ukończyć pierwszą odsłonę trylogii,

-Poznasz wszystkie zakończenia,

-Dowiesz się różnolitych ciekawostek i easter eggów



Dzień 1



Kiedy znajdujemy się na arenie możemy obeznać się z areną Kempingową. Przy odrobinie szczęścia, można znaleźć kilka użytecznych przedmiotów-od zwykłej pianki, przez „Lucky Coin’a” odkrywającego sekretne zakończenie, po parasol zmniejszający agresywność deszczu. Na drzewie nieopodal szopy możemy odnaleźć taką notatkę:"Pięcioosobowa rodzima pojechała na kemping do lokalnego obozowiska i została uznana za zaginioną, kiedy nie wracali po długim czasie. Czwórka z pięciu członków rodziny nich została znaleziona i potwierdzono ich śmierć na obozowisku. Ich najmłodszy syn jest stale zaginiony. Morderca Zach Nolan, został złapany i przyznał się do winy. Jego wyrok wciąż jest rozstrzygany." Odnosi się to do teorii spiskowej .





Noc 1

Według napisu na górze (który daje nam wskazówki), powinniśmy usiąść ,zrelaksować się i opowiadać straszne historie, lecz trzeba być zwartym i gotowym, ponieważ niebawem zaskakuje nas Czarny potwór o przerażającym uśmiechu. Należy od niego uciec, jednak jest prawdopodobieństwo że potwór Cię zabije. Po udanej ucieczce należy z powrotem wrócić do namiotów lub znaleźć inne schronienie. Kiedy odnajdujesz je w jaskini, i rozświetla ją błyskawica, możesz zauważyć potwora, z ostatniego ataku. Pod koniec tej nocy, słychać odgłos. Lecz jaki ?

Dzień 2

Kiedy wracacie do areny głównej, możecie zauważyć, że jeden z namiotów się rozwalił. Za niebieskim namiotem stoi dwóch leśników. Obserwują oni zabitego jelenia, który wydał dziwny okrzyk zeszłej nocy. Jeden z nich-Daniel-prosi was o uwagę, ponieważ rozstawi on po arenie pułapki na niedźwiedzie ,aby zapobiec tego typu sytuacjom…

Noc 2

Tej nocy wiele się dzieje. Na całej mapie pada obfity deszcz, Wy śpicie w jaskini, a jeden z graczy musi iść po koszyk piknikowy, który zostawiliście koło ogniska. Z studni może mu się ukazać potwór. Kiedy już wróci, każdy z was, może delektować się przysmakiem. Następnie jeden z graczy umiera, po tym jak okazało się, o jednej, zatrutej kanapce. Akcja zagęszcza się, kiedy wejście do jaskini zostaje zasypane kamieniami. Razem z innymi musisz odnaleźć inną drogę. Jeden bloków skalnych otwiera przejście . Po opuszczeniu pierwszej części jaskini masz do wyboru 2 zjeżdżalnie. Jedna jest w 100% bezpieczna, a druga jest na końcu wyposażona w kolce odbierające około 25hp. Następnie należy przejść króciutki korytarz.

-Niedźwiedzie:

kiedy wybranym przez los zadaniem są niedźwiedzie, uczestnicy kempingu muszą ukończyć labirynt, w którym po ukrywane są niedźwiedzie. Należy być ostrożnym. Polecam mieć lekko oddaloną kamerę, aby wiedzieć co się dzieje za ścianą.

-Powódź

Kiedy w grze zaskakuje was powódź w jaskini, musisz ukończyć krótki tor polegający na skakaniu z platformy na platformę,

Dzień 3

Tego dnia dzieje się mało. Napis u góry informuje nas o pomocy, która przybędzie kolejnego dnia. Natomiast w jednej z pułapek na niedźwiedzie utknęło coś czarnego. W środku namiotu znalazł się straszny napis: „I’m still alive”(Wciąż żyje). Został on napisany krwią.

Noc 3

Tej nocy będzie koniec gry. Na początku wszystko jest OK. Na moment ekran przygasa. Jeżeli zobaczysz jumpscare z twarzą potwora, to znaczy, że ciebie porwał. Jeśli nie, to musisz odnaleźć zabraną osobę. Została ona przywiązana do jednego z drzew. Deszcz zacznie padać kiedy uratujecie gracza, albo po jakimś czasie. Należy szybko wrócić do namiotu. Po jakimś czasie na las wpływa tajemnicza ciemność. Razem zresztą musisz wejść na wieżyczkę. Po tym, są 2 zakończenia.

Zakończenia:

-Zakończenie solo.

Jeżeli pozostałeś sam na serwerze, spodziewaj się tego zakończenia. W nim, kiedy wejdziesz na punkt widokowy, potwór zajdzie cie od tyłu i zabije

-Zakończenie sekretne.

W przeciwieństwie do innych zakończeń pierwszej odsłony Camping, to te nie zależy od liczności osób na serwerze. Do tego potrzebujesz jedynie lucky coin’a. Wrzuć go do studni drugiego dnia.

Ukaże ci się krótka scenka, w której Syn, później potwór siedzi w szopie. Jest podczas transformacji w monstrum, lecz uśmiech, który śni się po nocach już jest.

-Zakończenie wielo-osobowe.

Ten koniec gry jest najbardziej rozbudowany ze wszystkich.

Potwór pojawia się na drugiej skale i powoli przenosi się na waszą. Kiedy wschodzi słońce, pada on na podłogę i krzyczy:”NO!!! The sun !”,co znaczy ,że jest wrażliwy na światło słoneczne. Kolejnie ty zresztą graczy mówisz, że zasłużył sobie na to. Okazuje się ,że jeden z was jest zabójcą. Po dialogu następuje retrospekcja pokazująca co było w plecaku jednego z graczy. Była to trutka na szczury, którą otruł jednego z was drugiej nocy. Gracz losowo wybrany przez serwer zabija wszystkich.



Ciekawostki, easter eggi i soundtracki.

-Istniało odliczanie w Camping, przed wydaniem Camping 2 , Hotel i Mansion.

-Na niektórych serwerach w jeziorze, może siedzieć Moto Moto z „Madagaskar 2”.

-Jest to pierwsza gra z rodzaju Przetrwanie, Horror na Roblox

Piosenki:

-Poczekalnia/dzień: Lets meet in the mysterious forest-Mario & Luigi Bowser’s Inside Story

-Atak(noc 1)/zatruta kanapka: Sonic.EXE.nightmare beginning chase theme

-Powódź (usunięta): Kingdom Hearts II - Tension Rising

-Powódź/Niedźwiedzie: Intensity (a)

-Zakończenie (usunięte): Mind Heist

-Zakończenie: Estranged



Gamepassy



W grze Camping można zakupić 5 gamepassów

1.Lucky Coin, daje szczęście i dzięki niemu możemy zobaczyć sekretne zakończenie-200R$

2.Parasol (Umbrella), zmniejsza agresywność deszczu-150R$

3.Bandaże (Medkits), uzdrawiają-250R$

4.Latarka (Flashlight), rozświetla drogę-100R$

5.Pianka (S'more), nie pełni żadnej konkretnej funkcji-50R$