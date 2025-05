Roblox - Work at a pizza place - role i nie tylko

Witam, w tym artykule przedstawie wam grę Work at a pizza place. Mam nadzieję, że spodoba wam się mój artykuł o tej grze. Ja już nie zanudzam i zapraszam do czytania. :P

W grze tej jesteśmy pracownikami pizzerni. Jest kilka rodzai pracowników: Kasjer, Kucharz, Pakowacz, Dostawca pizzy, Dostawca produktów lub Menedżer.ma za zadanie dobrze zapisywać, co dany klient sobie życzy. Jako kasjer ma się dwie kasy i jedno drive thru. Przy każdym z tych trzech kas ma się tablicę która pokazuję: pizza z serem, pizza z peperoni, pizza z mięsem (chyba) oraz mountain dew. Jako kasjer musisz kliknąć dany obrazek w zależności co chce klient. Automatycznie zamówienie idzie do kucharza.ma za zadanie zrobić pizze lub podać dalej mountain dew. Pizze robi się następująco:ciasto na stół, następnie ser i ketchup następnie do piekarnika a następnie na ruchomy blad.ciasto na stół, następnie ser, ketchup i peperoni, następnie do piekarnika, a z piekarnika na ruchomy blad.ciasto na stół, następnie ser, ketchup i mięso, następnie do piekarnika i na blad ruchomy.Wyciągasz z lodówki i kładziesz na ruchomy blad. W ten sposób to jedzenie trafia do pakowacza.ma za zadanie pakować towar w pudełka oprócz mountain dew. Żeby zapakować towar trzeba wyciągnąć pudełko i położyć na stół. Pudełko się automatycznie otworzy. Do takiego pudełka wkładamy pizze i zamykamy pudełko klikając na nie. Następnie trzeba przeciągnąć pudełko na małą ruchomą blade, która sprawdza czy wszystko jest ok. Natomiast mountain dew trzeba przesunąć na zaraz obok mniejszą blade ruchomą. I w ten sposób jedzenie jest gotowe do zawiezienia dla obywateli miasta.musi zawieźć pizze lub napój do domów obywateli miasta. Są trzy drogi: A (prawo), B (środek), C (lewo).Dostawca pizzy musi mieć w rękach pizze, podejść do drzwi (bardzo blisko trzeba być drzwi), a następnie dać towar obywatelowi.Następnie trzeba wrócić po kolejne jedzenie.jeździ ciężarówką z fabryki do pizzerni, żeby zawieźć potrzebne produkty np. ser, mięso, peperoni, opakowania do pizzy. Będąc w fabryce trzeba wskakiwać na guziki różnego koloru. Każdy kolor ma dany składnik. Wszystko jest przedstawione na tablicy. W taki sposób towar spada i można go zapakować do ciężarówki. Gdy jesteśmy przy pizzerni należy otworzyć specjalne miejsce, które jest obok wyjścia. Po takim otwarciu bramy należy wchechać do środka tyłem. Następnie wysiąść i pociągnąć wajchą która jest przyczepiona przy samochodzie. Po takim czymś towar spada a ma możemy jechać ładować towar jeszcze raz.to bardzo obowiązkowa praca którą może być tylko jeden gracz. Mendżer musi utrzymać porządek w pizzerni. Menadżer sam w sobie ma jakieś uprawnienia np. danie pracownikowi premii, rozpocząć głosowanie na wyrzucenie gracza z serwera oraz danie pracownikowi tytuł ''pracownik miesiąca''.W samej grze można dostać pieniądze które można wydać na przykład na dom i jego powiększenie. Można również wydać pieniądze na gadżety. Sama gra jest oparta na RP w które powinniśmy brać udział w końcu rozgrywka będzie ciekawsza. Czasami w grze pojawia się podwojenie pieniędzy, które oznacza, że musimy jak najszybciej i jak najwięcej pracować w tym czasie.To już chyba wszystko z tej wspaniałej gry. Zachęcam do ocenienia tego artykułu i napisania komentarza.